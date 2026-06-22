Fermierii români primesc bani de la UE până în 2027

Uniunea Europeană va acorda peste 56 de milioane de euro sprijin de urgență pentru fermierii din cinci state membre, inclusiv România, afectați de fenomene meteo extreme în 2025. Țara noastră va primi 14,8 milioane de euro, bani destinați agricultorilor care au suferit pierderi importante din cauza secetei severe și a valurilor de căldură.

Combină pe un câmp de grâu - Profimedia

Uniunea Europeană alocă peste 56 de milioane de euro sub formă de ajutor de urgență pentru fermierii din Portugalia, România, Cipru, Croația și Slovenia afectați anul trecut de fenomene meteo extreme.

Potrivit unui comunicat al CE, fondurile vor veni în sprijinul agricultorilor afectați de pagube semnificative cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile.

Sprijinul este destinat agricultorilor care cultivă fructe, nuci, viță-de-vie, măsline și culturi arabile, inclusiv celor care practică creșterea mixtă a animalelor.

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România primește 14,8 milioane de euro

Agricultorii din Portugalia vor primi 30 de milioane de euro, cei din România 14,8 milioane de euro, cei din Cipru 4,6 milioane de euro, cei din Croația 4,4 milioane de euro, iar cei din Slovenia 2,8 milioane de euro.

Bugetul alocat poate fi completat cu până la 200 % din fonduri naționale.

CE arată că în 2025 agricultorii din aceste țări au înregistrat pagube semnificative și au suferit pierderi economice din cauza fenomenelor meteorologice nefavorabile și a dezastrelor naturale.

În România, seceta severă și valurile de căldură repetate din perioada iunie-august 2025 au afectat randamentele de porumb și floarea-soarelui.

Autoritățile naționale trebuie să se asigure că agricultorii primesc rapid sprijinul, iar ajutorul trebuie distribuit până cel târziu la 28 februarie 2027.

În urma aprobării de luni de către statele membre, Comisia va adopta propunerea. Aceasta va fi apoi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și va intra în vigoare în ziua următoare publicării.