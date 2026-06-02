Kremlin: Putin ar încheia războiul din Ucraina până la sfârșitul zilei. Care este condiţia

Vladimir Putin ar putea pune capăt războiului din Ucraina până la sfârșitul zilei, dacă Volodimir Zelenski va ordona armatei ucrainene să se retragă din regiunile pe care Rusia le revendică drept teritorii proprii, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit TASS şi Ukrainska Pravda.

Vorbind despre posibilitatea încheierii conflictului până la sfârșitul anului, Peskov a afirmat că războiul s-ar putea încheia "până la sfârșitul zilei", dacă liderul ucrainean ar ordona retragerea forțelor armate din regiunile pe care Moscova le consideră rusești, inclusiv din zonele ocupate parțial din Donbas.

"Am vorbit despre acest lucru în repetate rânduri. Președintele a menționat acest aspect și în discursul său de la Ministerul de Externe. Pentru ca războiul să se încheie, Zelenski trebuie să ordone armatei sale să părăsească teritoriul regiunilor rusești", a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Pe 9 mai, liderul rus Vladimir Putin a afirmat că este pregătit să se întâlnească cu Volodimir Zelenski într-o țară terță, însă doar pentru semnarea unor acorduri finale privind încheierea războiului. Tot atunci, Putin a vorbit despre încheierea conflictului din Ucraina.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut, din nou, liderilor mondiali să pună mai multă presiune, inclusiv prin sancțiuni, asupra lui Vladimir Putin, pentru a-l aduce la masa negocierilor, în contextul în care războiul din Ucraina durează deja de peste 4 ani, scrie CBS News.

Zelenski a sugerat că eventualele câștiguri de pe câmpul de luptă în următoarele șase luni ar putea întări poziția Ucrainei în viitoarele negocieri de pace. El a adăugat că, înainte de venirea iernii, ar trebui găsită o soluție diplomatică pentru a relua discuțiile cu partea rusă.

"Există mai multe direcții de negocieri. Anul trecut, principalul canal a fost cel american, întâlniri trilaterale SUA - Ucraina - Rusia. A fost la nivel tehnic, dar a fost util. Cred că cea mai puternică formulă ar fi SUA, Ucraina, Europa și Rusia împreună.

Acum însă, SUA sunt mai concentrate pe Orientul Mijlociu, iar asta a încetinit procesul. Suntem gata să discutăm direct cu Rusia. M-aș întâlni cu Putin dacă ar fi pregătit. Cred că Rusia va fi împinsă spre dialog prin mai multe sancțiuni și presiune. Ei pierd aproximativ 30.000 - 35.000 de soldați pe lună, pierderile lor sunt foarte mari. Asta creează o criză internă de personal. De aceea, cred că vor fi forțați să vină la negocieri", a declarat Zelenski.

