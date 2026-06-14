Gigi Becali şi-a văzut visul cu ochii. Biserica ridicată de afacerist în Pipera, după o promisiune făcută acum mulţi ani în urmă la un meci cu Galatasaray, a fost sfinţită în faţa a sute de credincioşi veniţi din toată ţara. Lăcaşul de cult nu este complet gata, însă aici se vor putea ţine de astăzi slujbe pentru credincioşi.

20 de milioane de euro a costat lăcaşul de cult din Voluntari. Corpul principal, acoperit cu o cupolă aurită, cu o cruce impunătoare, are 40 de metri înălţime, iar la interior poate găzdui o mie de enoriaşi. Intrarea în biserică a fost încadrată într-un aranjament floral în trei culori.

"Fără biserică nu se poate face nimic. Că nu se poate. Aici, acum, este cerul pe pământ. Voi fi în fiecare zi. Şi seara la vecernie, şi dimineaţa. Am avut şase milioane de euro pe terenul ăsta. Nu l-am dat şi am făcut biserica", a declarat Gigi Becali.

Latifundiarul din Pipera a venit într-un costum albastru cu cămaşă albă, iar în mână a ţinut în permanenţă mătănii. Soţia i-a fost alături. Slujba a inceput la ora 8 dimineaţa şi a durat câteva ore. Biserica a fost sfințită după care a continuat liturghia, la care au participat câteva sute de persoane. "Am venit din Sibiu expre pentru asta, sunt foarte emoţionată. O să mai vin cu tot dragul".

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Slujba a fost oficiată de preasfinţitul Varlaam Ploieşteanul. În interior însă, Gigi Becali a intrat doar alături de membrii familiei şi de apropiaţi. Enoriaşii au putut urmări liturghia pe un ecran uriaş amplasat în curte. Printre ei şi influenceri.

Andreea Bostănică a profitat de momentul religios pentru a se lepăda de scandalul de la începutul lunii cu Iuliana Beregoi.

Andreea Bostănică: Nu este un necaz pentru mine, este o lecţie învăţată. Vreau să mi se ceară scuze, pentru toţi anii de bullying şi toată chestiile astea, dar aparent este foarte greu să zici scuze uneori.

Reporter: Dacă îţi cere scuze, te împaci cu ea?

Andreea Bostănică: Cu siguranţă! Cine sunt eu să nu iert? Normal că o iert.

Chiar dacă, la exterior, biserica nu este gata în totalitate, în interior se vor putea oficia slujbe religioase. Ceremonia completă de inaugurare, care va marca încheierea totală a lucrărilor, va avea loc în 2028.