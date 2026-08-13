La mare modă pe Instagram, dar şi la micul dejun, prosecco îşi sărbătoreşte astăzi ziua mondială! Celebrul vin spumant italian devine tot mai popular în lume, chiar şi în Franţa care a inventat şampania! La noi, vânzările au crescut cu peste 25% în ultimul an.

Totul a început într-un mic sat numit Prosecco, în apropiere de Trieste, încă de pe vremea romanilor. Italienii i-au dedicat poeme în anii 1.600 şi l-au adus la o formă modernă în secolul al XIX-lea. Povestea Prosecco începe în nordul Italiei, în regiunea Veneto. Acolo este produs în tancuri mari de inox. Metoda ajută la păstrarea prospețimii, aromei fructate și a bulelor fine care îl fac atât de căutat.

La nivel mondial, vânzările de prosecco se apropie de patru miliarde de euro pe an

Faima lui a crescut cu ajutorul englezilor, care l-au adoptat încă de la ore înaintate, adică de la micul dejun. Moda s-a dovedit pe gustul turiştilor şi s-a răspândit în toată Europa, inclusiv la noi. Vară sau iarnă, vânzările de prosecco cresc rapid. "Având acces mult mai rapid la un prosecco, pentru că se produce mai repede, între 3 şi 6 luni. Prosecco l-ai deschis şi începe sărbătoarea", a declarat Mirela Mateescu, somelier.

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"Are parte de această a doua fermentare din care-şi ia şi această perlare, acele bule fine care ne şi plac într-un vin spumant sau într-un prosecco, este şi o idee de-a-l servi cât mai fresh, cât mai proaspăt", a declarat Sabina Stroe-Bibescu, somelier. În magazine, prosecco costă între 30 de lei şi câteva sute. Patru din 10 comenzi online sunt livrate vinerea şi sâmbăta.

"Luna iulie este luna cu cele mai mari vânzări din acest an, iar clienţii care aleg prosecco cumpără în medie, adaugă în coş două sticle la fiecare comandă. 08.40 Valoarea medie a coşului e 98 de euro", a declarat Matei Bădescu, reprezentantul unui supermarket online. La nivel mondial, vânzările de prosecco se apropie de patru miliarde de euro pe an.