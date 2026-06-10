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Video Cum comunicau românii înainte de internet și telefonia mobilă. "Este o lume care s-a sfârșit"

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Raimond Petruţ | Timp citire: 2 minute
Publicat la 10.06.2026, 08:46 | Modificat la 10.06.2026, 08:46

Într-o lume dominată de tehnologie, în care mesajele ajung instant la destinatar, Arhivele Naționale Bistrița-Năsăud au marcat Ziua Internațională a Arhivelor printr-o călătorie emoționantă în trecut.
Expoziția intitulată "Hai, hui prin Europa" a readus în atenția publicului un simbol al nostalgiei cartea poștală.

Pentru nostalgici expoziţia de la Bistriţa a fost un prilej de a retrăi cu emoţie momentele în care pixul ținea cu succes locul tastaturii, iar comunicarea se măsura în zile sau chiar săptămâni.

"E o perioadă care pentru mine sunt nostalgiile tinereţii. Pentru întreaga familie o carte poştală pe care o primeai de undeva însemna un eveniment", a spus o vizitatoare.

"Este o altă lume, o lume veche, poate că o lume mai bună. Sunt foarte personale. E ceva care n-o să mai fie niciodată, e o lume care s-a sfârşit", a mărturisit un vizitator.

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"E un moment din viaţa noastră pe care l-am trăit cu bucurie. Pe unde mergeam cu familia sau singur era o obligaţie parcă, plăcută să trimiţi acasă o carte poştală şi să stai acolo măcar două trei minute să scrii câteva gânduri frumoase", a spus la rândul lui alt vizitator.

Printre miile de cărți poștale vizitatorii au avut ocazia să descopere piese rare.

"Am organizat o expoziţie puţin mai atipică. Am încercat să facem o expoziţie vie. De asemenea avem foarte multe cărţi poştale trimise din străinătate. O carte poştală 3D, deci este foarte specială. Cea mai veche vedere editată, vedere ilustrată, editată în vechiul regal, la Bucureşti, este datată 1898. Este o carte poştală foarte rară şi foarte valoroasă", a declarat Cornelia Vlașin de la Arhivele Naționale Bistrița-Năsăud.

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În schimb, fără tehnologia actuală, tinerii din ziua de azi "ar avea un şoc emoţional, clar, ar fi multe probleme pentru ei dar poate s-ar descurca cu ajutorul nostru, al celor care încă mai trăim şi care am trecut prin acele vremuri", a consideră un vizitator.

Prima carte poştală românească oficială de serie a fost emisă la 29 august 1894 şi a fost pusă în vânzare cu ocazia Expoziției Cooperatorilor Români de la București.

Raimond Petruţ
Raimond Petruţ
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