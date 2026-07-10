Ministerul Apărării a transmis, vineri, detalii despre noul Sistem Aerian de Avertizare și Control al NATO, GlobalEye, precizând că poate detecta simultan drone, aeronave, nave și rachete aflate la sute de kilometri distanță. Radarul nu se rotește, zboară la o altitudine de 13.000 de metri și are o autonomie de 12 ore. "Pare un avion de business, dar este unul dintre cele mai avansate sisteme de supraveghere aeriană din lume", au transmis oficialii MApN.

Cum funcționează GlobalEye, noul sistem de supraveghere al NATO. MApN: Unul dintre cele mai avansate din lume - ProfiMedia

Ministerul Apărării explică, într-un mesaj video postat pe Facebook, ce este GlobalEye - noul Sistem Aerian de Avertizare şi Control al NATO - şi de ce este considerat unul dintre cele mai moderne sisteme de supraveghere şi avertizare timpurie.

"Cum poate NATO să detecteze o ameninţare cu mult înainte ca aceasta să ajungă în apropierea spaţiului aerian aliat? România a aderat la Programul iAFSC (Alliance Future Surveillance and Control), prin care NATO îşi dezvoltă viitoarea generaţie de sisteme de supraveghere şi avertizare timpurie. La prima vedere pare un avion de business, în realitate GlobalEye este unul dintre cele mai avansate sisteme de supraveghere aeriană din lume", au transmis, vineri, oficialii Ministerului Apărării.

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Aceştia precizează că misiunea GlobalEye este să detecteze ameninţările şi să transmită informaţiile către centrele de comandă şi către forţele care pot interveni.

Ministerul arată şi care sunt caracteristicile radarului:

13.000 de km altitudinea de zbor

peste 12 ore autonomie

peste 650 km rază de detectare pentru anumite tipuri de ţinte şi în anumite condiţii

"Aceste caracteristici îi permit să monitorizeze o zonă foarte extinsă şi să detecteze din timp potenţiale ameninţări", arată Ministerul Apărării.

Oficialii instituţiei precizează că radarul nu se roteşte aşa cum se întâmplă la aeronavele din generaţia actuală şi mii de module electronice direcţionează fasciculul radar, în fracţiuni de secundă, către zona în care apare o ameninţare.

Ministerul Apărării explică, de asemenea, că, prin aderarea la acest program, ”România contribuie la dezvoltarea viitoarei capabilităţi NATO de supraveghere şi avertizare timpurie”.

"GlobalEye poate rămâne în aer mai bine de 12 ore, asta înseamnă că poate supraveghea aceeaşi zonă aproape o jumătate de zi fără întrerupere. În apărare, timpul petrecut în aer înseamnă mai multe informaţii şi mai mult timp pentru luarea deciziilor", au mai transmis oficialii Ministerului Apărării.

Contracte de armament în valoare de miliarde, anunţate de NATO

NATO a anunţat, la SUMMIT-ul de la Ankara, contracte de armament în valoare de miliarde.

La unul dintre aceste contracte - achiziţia comună de la Saab GlobalEye de avioane care vor constitui noul Sistem Aerian de Avertizare şi Control al NATO - participă şi România, potrivit unui comunicat al NATO.

Programul iAFSC (Alliance Future Surveillance and Control) este iniţiativa NATO de înlocuire a actualei flote de avioane AWACS Boeing E-3A Sentry printr-o arhitectură modernă de supraveghere care combină platforme aeriene, senzori spaţiali, sisteme terestre şi capabilităţi fără pilot.

"Aliaţii fac un pas important prin achiziţionarea în comun a până la 10 aeronave Saab GlobalEye (suedezo-canadiene), care vor reprezenta viitoarea capabilitate de supraveghere şi control a NATO. Acesta va succeda Boeing E-3A (bazată pe platforma Boeing 707), prezentând capabilităţi semnificativ îmbunătăţite pentru deceniile următoare - supraveghere simultană în domeniile aerian, maritim şi terestru de pe o singură platformă", a transmis Ministerul Apărării.

Ţările implicate în proiectul GlobalEye

Potrivit instituţiei citate, GlobalEye este un sistem care şi-a demonstrat deja capacitatea de a detecta, urmări şi identifica ameninţări complexe, inclusiv roiuri de drone, rachete balistice şi rachete de croazieră.

"Decizia de a selecta GlobalEye ca noul AWACS al NATO s-a bazat pe capabilitate, accesibilitate şi livrare în timp scurt. Acesta rămâne un program transatlantic, coordonat la nivel european şi cu contribuţii importante din partea industriei americane", explică oficialii MApN.

La acest proiect au aderat Belgia, Canada, Danemarca, Germania, Letonia, Lituania, Luxemburg, Olanda, Norvegia, România şi Suedia.