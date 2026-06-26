A început campania de recrutare pentru ocuparea unor posturi vacante de soldat gradat profesionist, iar Batalionul 52 Geniu Tisa din Satu Mare caută voluntari.

Judeţul în care Armata angajează soldaţi pe salarii motivante. Se caută voluntari până-n 45 de ani - Facebook

Înscrierile au început deja pe 22 iunie, la sediul unității militare din garnizoana Satu Mare. Cei interesaţi trebuie să îndeplinească anumite condiţii, scrie PresaSM.

Voluntarii trebuie să fie cetățeni români și să aibă domiciliul stabil în România, să aibă vârsta cuprinsă între 18 și 45 de ani, să fi absolvit cel puțin 10 clase sau o școală profesională, să dețină permis de conducere categoriile B și C, să fie declarați „apt” din punct de vedere medical.

Dosarul de însiere trebuie să conțină: cererea de înscriere (se completează la sediul unității militare), copia certificatului de naștere, copia cărții de identitate, certificatul de cazier judiciar, emis cu cel mult șase luni înainte de depunerea dosarului, certificatul de absolvire a clasei a X-a sau al unei forme superioare de învățământ (iar pentru studiile efectuate în străinătate, documentele de recunoaștere și echivalare, dacă este cazul), copia permisului de conducere (minimum categoriile B și C), documente privind situația militară, dacă este cazul (copia livretului militar sau adeverință de la Centrul Militar Județean), copia actului de proprietate a locuinței, dacă este cazul, copia actului de identitate al soțului/soției sau al părinților/tutorelui, copia certificatului de căsătorie, dacă este cazul, adeverință medicală eliberată de medicul de familie, valabilă 90 de zile de la data emiterii, pentru rezerviștii militari, contractul cu Ministerul Apărării Naționale.

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Potrivit unui tabel publicat de MApN pe luna iunie, soldații și gradații profesioniști au încasat venituri nete cuprinse între 4.138 de lei și 5.946 de lei pe lună, iar maiştrii militari ajung şi la 7.067 lei.

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