Alertă la graniţă: MApN a detectat o ţintă aeriană lângă Ucraina. Avioane Eurofighter, ridicate în aer

Autorităţile au emis, miercuri, un mesaj RO-Alert în judeţul Tulcea, populaţia fiind avertizată cu privire la posibilitatea căderii de obiecte din spaţiul aerian. Ministerul Apărării transmite că o dronă a fost detectată la aproximativ 30 de kilometri de localitatea Vâlcove, Ucraina, dar nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spaţiul naţional.

Zona de nord a judeţului Tulcea a fost vizată, miercuri, de un nou mesaj RO-Alert. ”Există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă”, este mesajul transmis de autorităţi la ora 14.20.

Acestea recomandă populaţiei ca, în lipsa unui adăpost, să rămână în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori. ISU Tulcea a precizat că deocmdată nu s-au semnalat probleme deosebite.

Mai devreme, în jurul orei 13:20, sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat o ţintă aeriană la o distanţă de aproximativ 30 de kilometri de localitatea Vâlcove, Ucraina. "Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă privind instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, un mesaj RO-Alert fiind trimis la ora 14.09”, a transmis Ministerul Apărării.

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Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Britanice din Baza 86 Aeriană Feteşti, aflate în Serviciul de Luptă Poliţie Aeriană Întărită şi un elicopter IAR 330 Puma al Forţelor Aeriene Române, au decolat la ora 14.10, pentru monitorizarea situaţiei aeriene la graniţa cu Ucraina.

”Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spaţiul naţional sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian. MApN informează în timp real structurile aliate cu privire la situaţiile generate de aceste atacuri şi menţine permanent legătura cu acestea”, au pfrecizat oficialii ministerului.

Fragmente de drone, găsite marți în Tulcea

Cu o zi în urmă, Ministerul Apărării anunţa că fragmente de dronă au fost găsite într-o localitate din judeţul Tulcea, specialiştii confirmând prezenţa unei încărcături explozive. Ei au menţionat că încărcătura a fost detonată controlat.

Fragmentele ar proveni de la o dronă utilizată în atacurile executate de Federaţia Rusă asupra infrastructurii portuare ucrainene în luna aprilie 2026.