România, fără o strategie pe termen lung pentru apă. Fermierii cer un plan național până în 2050

România ar trebui să adopte o Strategie Națională a Apei - România 2050, care să fixeze obiective pe termen lung pentru stocarea și folosirea resurselor de apă destinate populației, agriculturii, industriei și producerii de energie, consideră Nicu Vasile, președintele Pactului Național pentru Agricultură și Dezvoltare Durabilă - Alba, potrivit Agerpres.

Această fotografie, realizată pe 5 august 2026, arată albia expusă a Dunării la Rasova, în sud-estul României. Seceta severă a dus nivelul fluviului la minime record. - Profimedia

"România nu are o strategie care să transforme apa în motor al dezvoltării economice. În perioada 1990 - 2025, România a redus dramatic utilizarea apei, a pierdut o mare parte din capacitatea sa economică şi a ignorat valorificarea integrală a infrastructurii strategice construită de generaţiile anterioare. Pornind de la această realitate, viitorul Guvern şi Parlamentul trebuie să înceapă de urgenţă o dezbatere naţională privind apa, energie, agricultura şi industrie pentru că aceste domenii nu pot fi tratate separat", afirmă Nicu Vasile, fost preşedinte LAPAR - Liga Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România, în analiza transmisă de organizaţie.

Astfel, reprezentanţii Pactului Naţional pentru Agricultură şi Dezvoltare Durabilă lansează un apel către Guvern, Parlament şi Administraţia Publică pentru declanşarea de urgenţă a unui program naţional destinat protejării şi utilizării eficiente a resurselor de apă, producţiei de energie la preţuri sustenabile pentru economie şi creşterii producţiei industriale şi agricole.

Ce măsuri sunt propuse pentru baraje, irigații și hidrocentrale

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Programul ar urma să includă elaborarea şi adoptarea Strategiei Naţionale a Apei - România 2050, inventarierea publică a acumulărilor şi barajelor strategice, publicarea stării tehnice şi a programelor de reabilitare, evaluarea şi finalizarea proiectelor hidroenergetice fezabile, precum şi retehnologizarea hidrocentralelor existente.

De asemenea, sunt propuse extinderea şi modernizarea infrastructurii de irigaţii, dezvoltarea stocării energiei şi evaluarea accelerată a proiectelor CHEAP, crearea unui mecanism pentru energie competitivă destinată agriculturii şi industriei, reducerea pierderilor din sistemele de apă şi energie şi corelarea politicii de apă cu politicile energetică, agricolă, industrială şi de securitate alimentară.

Apa ar putea deveni o "baterie strategică" pentru România

Datele actuale ale Administraţiei Naţionale "Apele Române" indică 78.905 km de cursuri de apă, 270 de lacuri de acumulare cu un volum total de 14,5 miliarde mc, 6.600 km de regularizări şi 7.100 km de diguri. Sistemul naţional include, de asemenea, peste 1.500 de baraje cu efect de atenuare a inundaţiilor, cu o capacitate de 3,7 miliarde metri cubi.

"Putem avea milioane de metri cubi de apă care ajung rapid în Dunăre în perioadele cu precipitaţii abundente, iar câteva luni mai târziu fermierii să se confrunte cu lipsa apei. De aceea, România trebuie să treacă de la politica de "gestionare a crizelor" la politica de "gospodărire strategică a apei". O ţară nu devine mai eficientă atunci când produce mai puţin. Devine mai eficientă atunci când produce mai mult cu mai puţine resurse. Aceasta trebuie să fie noua ţintă a României, iar apa şi energia joacă un rol foarte important în această strategie", se mai precizează în document.

România trebuie să accelereze dezvoltarea capacităţilor de stocare şi să evalueze realist proiectele de centrale hidroelectrice cu acumulare prin pompaj (CHEAP), susţin reprezentanţii organizaţiei.

"Energia solară şi eoliană au producţie variabilă, iar sistemul are nevoie de flexibilitate şi predictibilitate. Apa poate deveni una dintre principalele baterii strategice ale României, acolo unde condiţiile tehnice şi economice permit", se mai arată în document.