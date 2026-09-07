Observator » Evenimente » Incendiu într-un apartament din Sibiu. 15 persoane s-au autoevacuat

Incendiu într-un apartament din Sibiu. 15 persoane s-au autoevacuat

Incendiu într-un apartament din Sibiu. 15 persoane s-au autoevacuat Incendiu într-un apartament din Sibiu. 15 persoane s-au autoevacuat - Shutterstock
Iconiță Google NewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Iconiță Google DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Editor L.A. | Timp citire: 1 minut
Publicat la 07.09.2026, 20:48 | Modificat la 07.09.2026, 20:50

Un incendiu s-a produs, luni seara, într-un apartament situat într-un bloc din municipiul Sibiu. Pompierii intervin pentru stingerea acestuia, iar 15 persoane din bloc s-au autoevacuat.

Pompierii din Sibiu intervin, luni seară, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un apartament de pe strada Țiglari din municipiul Sibiu.

Potrivit ISU Sibiu, focul se manifestă generalizat la interiorul locuinței, iar 15 persoane din bloc s-au autoevacuat.

La locul incendiului au fost mobilizate două autospeciale de stingere, o autoscară, o autospecială de descarcerare și un echipaj SMURD.

Articolul continuă după reclamă

Intervenția pompierilor este în dinamică, iar echipajele acționează pentru lichidarea incendiului și pentru verificarea situației din imobil.

Larisa Andreescu
L.A.
Like
incendiu sibiu apartament
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.