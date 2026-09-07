O adolescentă de 14 ani a fost bătută în curtea casei sale de către o vecină, supărată că i-a influenţat fiica de 13 ani să plece de acasă fără să anunţe. Copila a fost păruită, pălmuită şi pusă la pământ chiar sub ochii tatălui său, care nu a intervenit să o apere. Dimpotrivă, la un moment dat, o loveşte şi el.

Momentul a fost surprins de o cameră de supraveghere. Mama fetei este plecată în străinătate, însă acum este decisă să se întoarcă în ţară.

Copila bătută era prietenă cu fiica agresoarei. Martori la bătaie au fost încă doi minori. Poliţiştii s-au sesizat din oficiu.

Ce spun oamenii legii

La data de 5 septembrie 2026, polițiștii Secției 9 Poliție Rurală Hârlău s-au sesizat din oficiu, în urma apariției pe o rețea de socializare a unei înregistrări video în care o minoră era agresată.

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Din verificări a rezultat că, în seara de 4 septembrie 2026, o femeie ar fi pătruns fără drept în curtea unui imobil din comuna Șipote, județul Iași și ar fi agresat fizic o minoră. În timpul conflictului, tatăl acesteia ar fi agresat-o, la rândul său.

În urma evaluării situației și a riscului, s-a stabilit că nu sunt întrunite condițiile legale pentru emiterea unui ordin de protecție provizoriu.

Totodată, au fost luate măsuri pentru protejarea minorei, în colaborare cu serviciul de asistență socială, aceasta fiind plasată temporar în grija unei rude.

A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe, violare de domiciliu și violență în familie, iar cercetările continuă pentru stabilirea întregii situații de fapt și luarea măsurilor legale care se impun.