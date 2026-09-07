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Șoferul unui microbuz care transporta 14 elevi a fost prins băut la volan. Ce sancțiune a primit

Şofer depistat sub influenţa alcoolului - Poliția Orașului Gătaia
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Editor Iulia Pop | Timp citire: 1 minut
Publicat la 07.09.2026, 09:43 | Modificat la 07.09.2026, 09:43

Autorităţile din cadrul Poliției Orașului Gătaia au oprit, pe 7 septembrie 2026, pentru un control de rutină, un microbuz care transporta 14 elevi pe ruta Jamu Mare – Gătaia, din Judeţul Timiş. La volan se afla un bărbat care a fost testat cu aparatul etilotest.

Rezultatul a indicat o alcoolemie de 0,35 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În urma verificărilor, polițiștii i-au aplicat conducătorului auto o amendă în valoare de 4.325 de lei. Totodată, permisul de conducere i-a fost reținut, iar dreptul de a conduce a fost suspendat pentru o perioadă de 90 de zile.

Polițiștii vor continua controalele privind transportul elevilor, pentru prevenirea accidentelor rutiere și pentru creșterea siguranței copiilor.

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Iulia Pop
Iulia Pop

Reporter senior la Observator Antena 1, care acoperă partea de Vest a țării. Are peste 20 de ani de experienţă în jurnalism.

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