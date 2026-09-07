Șoferul unui microbuz care transporta 14 elevi a fost prins băut la volan. Ce sancțiune a primit

Şofer depistat sub influenţa alcoolului - Poliția Orașului Gătaia

Editor Iulia Pop | Timp citire: 1 minut Publicat la 07.09.2026, 09:43

Autorităţile din cadrul Poliției Orașului Gătaia au oprit, pe 7 septembrie 2026, pentru un control de rutină, un microbuz care transporta 14 elevi pe ruta Jamu Mare – Gătaia, din Judeţul Timiş. La volan se afla un bărbat care a fost testat cu aparatul etilotest.