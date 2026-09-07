Șoferul unui microbuz care transporta 14 elevi a fost prins băut la volan. Ce sancțiune a primit
Şofer depistat sub influenţa alcoolului - Poliția Orașului Gătaia
Autorităţile din cadrul Poliției Orașului Gătaia au oprit, pe 7 septembrie 2026, pentru un control de rutină, un microbuz care transporta 14 elevi pe ruta Jamu Mare – Gătaia, din Judeţul Timiş. La volan se afla un bărbat care a fost testat cu aparatul etilotest.
Rezultatul a indicat o alcoolemie de 0,35 mg/l alcool pur în aerul expirat.
În urma verificărilor, polițiștii i-au aplicat conducătorului auto o amendă în valoare de 4.325 de lei. Totodată, permisul de conducere i-a fost reținut, iar dreptul de a conduce a fost suspendat pentru o perioadă de 90 de zile.
Polițiștii vor continua controalele privind transportul elevilor, pentru prevenirea accidentelor rutiere și pentru creșterea siguranței copiilor.
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