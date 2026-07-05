Urmărire periculoasă pe străzile din localitatea Băneasa, judeţul Galați. Un tânăr aflat pe un ATV a refuzat să oprească la semnalele poliţiştilor. A început astfel o cursă nebună prin localitate, care s-a încheiat cu un accident. Bărbatul era sub influenţa drogurilor şi a alcoolului.

Totul s-a întâmplat pe 1 iulie. Bărbatul care conducea ATV-ul, în vârstă de 26 de ani, avea doi pasageri, iar în momentul în care poliţia i-a făcut semn să oprească, a refuzat să oprească. Cei doi pasageri au sărit de pe ATV, iar tânărul şi-a continuat drumul. Urmărirea s-a desfăşurat în mare viteză.

Tânărul de 26 de ani nu e la prima abatere

Cursa s-a terminat în momentul în care tânărul a lovit un cap de pod şi s-a răsturnat. S-a rănit şi a ajuns la spital, acolo unde a fost testat pentru alcool. Avea 0,48 la mie alcool în aerul respirat şi 0,87 la mie în sânge. A fost testat şi pentru consumul de droguri şi a ieşit pozitiv la metamfetamină.

Articolul continuă după reclamă

Poliţiştii au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă şi conducerea unui vehicul fără permis şi sub influenţa alcoolului şi sub influenţa substanţelor interzise. Tânărul de 26 de ani nu e la prima abatere. E trimis în judecată pentru conducere fără permis şi furt calificat.