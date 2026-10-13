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Cursă periculoasă pe străzile din Tecuci: un şofer drogat a fost prins după ce a fugit de poliţişti

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Editor Adrian Obreja | Timp citire: 1 minut
Publicat la 13.10.2026, 14:52 | Modificat la 13.10.2026, 14:57

Cursă cu poliția pe urme la oră de vârf în traficul din Tecuci. Un șofer de 28 de ani, care s-a urcat drogat la volan, a fost urmărit de agenții după ce a refuzat să oprească la un control de rutină. În goana pe șosea, tânărul a făcut slalom printre mașini până a ajuns cu autoturismul pe trotuar. Momentul a fost surprins de o cameră de supraveghere. 

Șoferul de 28 de ani din Tecuci a intrat la un moment dat într-unul dintre cartierele din oraș pe niște străzi lăturalnice și a nimerit într-un ambuteiaj.

Astfel, polițiștii care se aflau la câțiva metri în spatele lui au reușit să-l scoată din mașină și să-l imobilizeze. Cursa a început într-o altă zona orașului, acolo unde șoferul de 28 de ani a refuzat să oprească la semnalul polițiștilor și a pornit în această cursă. 

A urcat pe trotuar, la un moment dat a condus pe trotuar, a făcut slalom printre mașini și a încălcat linia continuă. Practic, a încălcat mai multe reguli de circulație până să fie prins. În momentul în care a fost testat cu aparatul antidrog s-a descoperit că a ieșit pozitiv la cannabis și a fost dus la secție, după care la spital pentru recoltare de probe de sânge.

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Acum, anchetatorii așteaptă rezultatele analizelor de laborator pentru a stabili dacă îl vor reține 24 de ore și dacă îl vor propune instanței cu arestare prevenitivă.

Adrian Obreja
Adrian Obreja
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