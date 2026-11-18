Naţionala de fotbal a României a încheiat pe ultimul loc Grupa B4, din UEFA Nations League, după ce a pierdut meciul cu Bosnia Herţegovina, din deplasare, 1-2, din ultima etapă a grupelor, partidă care a fost transmisă în direct şi în exclusivitate, în România, de Antena 1 şi AntenaPLAY.

"Tricolorii" au început bine şi au deschis rapid scorul, prin Bîrligea, dar au încasat gol într-un moment nepotrivit, înainte de pauză, când Tahirovic a profitat de o eroare mare a lui Raţiu, iar apoi, pe final, Bajraktarevic a dat lovitura pentru gazde, marcând golul care a consemnat a 5-a înfrângere a României înregistrată în cele şase meciuri de UEFA Nations League jucate în această toamnă.

Extrem de abătut, la finalul partidei, selecţionerul Gheorghe Hagi a ţinut să precizeze că "trebuie să fim mai atenţi" şi l-a urecheat pe Raţiu, pentru faza de la golul de 1-1, transmiţându-i acestuia că "trebuia să dea în ea, trebuia să degajeze şi poate lucrurile ar fi stat altfel".

Considerat principalul vinovat pentru înfrângerea suferită la Zenica, Raţiu a ţinut să precizeze că "avem nevoie de timp, cu noul selecţioner, pentru a prinde puţin ideea. O primă repriză bună, păcat că am luat acel gol. În partea a doua cred că au fost mai buni, probabil am căzut şi noi un pic fizic. La faza golului, am ajuns forţat în situaţia respectivă, nu am reuşit să dau în minge cum mi-aş fi dorit, din păcate ei au marcat şi ăsta a fost ghinionul".

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Dennis Man, din nou unul dintre cei mai activi fotbalişti români, a transmis că "am jucat foarte bine în prima repriză, am controlat jocul, dar am făcut o greşeală şi ne-a costat. Ne doream mai mult, dar, din păcate, nu prea ne-a ieşit jocul în repriza a doua şi am avut de suferit".