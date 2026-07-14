Șeful Ukroboronprom a demisionat după ce rușii au lovit un depozit de muniție amplasat lângă case şi blocuri

Șeful celei mai mari companii de armament de stat din Ucraina a demisionat după ce Rusia a lovit, pe 6 iulie, un depozit de muniții amplasat ilegal, spun autorităţile, în apropierea unor clădiri civile din Vîşneve, o suburbie a capitalei Kiev. Atacul a produs explozii secundare masive și un incendiu uriaș, care au devastat ore în șir mari părți ale orașului. Nouă oameni au murit și alți 48 au fost răniți. Peste 200 de clădiri au fost avariate, inclusiv peste 100 de clădiri rezidențiale, potrivit presei ucrainene.

Case din Vîşneve, Ucraina, după exploziile de pe 6 iulie 2026 - Telegram

Şeful gigantului ucrainean de producţie de armament Ukroboronprom, Herman Smetanin, şi-a anunţat demisia marţi, la o săptămână după exploziile letale declanşate pe 6 iulie la unul dintre depozitele conglomeratului în urma unui atac rusesc, relatează Reuters.

Alţi doi oficiali ai companiei au fost demişi pe 12 iulie, în urma anchetei preliminare privind exploziile secundare la unul dintre depozitele sale de muniţii din Vîşneve, suburbie a Kievului. Anchetatorii au descoperit încălcări ale legislaţiei şi ale reglementărilor privind depozitarea muniţiilor, a anunţat compania într-un comunicat.

Ukroboronprom, cel mai mare conglomerat din industria de apărare deţinut de stat, reuneşte în jur de 100 de producători de armamente. Concernul a anunţat marţi că a lansat procesul de selecţie a noului director general. Până atunci, Serhii Boiev, fost ministru adjunct al apărării, a fost numit interimar la conducere.

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9 morţi, zeci de răniţi şi 13 hectare de locuințe, avariate lângă Kiev

Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că oficialii care au permis ca depozite de muniţii să funcţioneze într-o zonă rezidenţială de la periferia Kievului, au fost identificaţi şi vor fi traşi la răspundere.

În noaptea de 5 spre 6 iulie, ruşii au lovit un depozit de arme din Vîşneve, declanşând o serie de explozii secundare şi un incendiu devastator care nu a putut fi stins ore întregi. Sute de case au fost avariate pe o arie de 16 hectare. Nouă persoane au murit și alte 48 au fost rănite.

600 de persoane au fost evacuate uloterior din cauza riscului detonărilor repetate după bombardamentul rusesc. Episodul a stârnit un val de indignare publică, locuitorii acuzând neglijenţa şi lipsa de informaţii din partea oficialilor.

Depozite militare erau amplasate chiar lângă cartiere rezidențiale

Zelenski a spus că o anchetă a Serviciului de Securitate Ucrainean (SBU) a stabilit cine sunt oficialii din cadrul Ukroboronprom care autorizaseră folosirea depozitelor din Vîşneve. "Aceasta a fost o încălcare directă atât a legii, cât şi a unei decizii a statului major al comandantului suprem. Oficialii responsabili au fost identificaţi şi poziţia statului este că fiecare dintre ei trebuie tras la răspundere", a afirmat Zelenski.

Fără a-i nominaliza pe cei acuzaţi, Zelenski a declarat că şefii a două întreprinderi de stat au acţionat cu încălcarea legii şi a deciziilor luate de armată. Alţi oficiali care ar fi contribuit la luarea deciziilor vor fi, de asemenea, investigaţi, a spus el.

"Fiecare manager de companie trebuie să se asigure că astfel de tragedii nu se vor repeta niciodată", a adăugat el.

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