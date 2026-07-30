Se spune că un copil este oglinda părinților săi, dar și a relației dintre ei. În vâltoarea unui divorț, mulți părinți sunt atât de copleșiți de durere și frustrări încât uită că cel mai atent martor al despărțirii este chiar copilul. El vede, aude și simte mai mult decât cred adulții. O replică aruncată la nervi, o ironie la adresa fostului partener sau un portret în care celălalt părinte devine "personajul negativ" ajung, inevitabil, şi la cel mic. Iar următile asupra psihicului lui sunt devastatoare.

Este iubirea firească a unui copil care nu vrea şi nici nu poate să aleagă între cei doi părinți. Creatoarea de conţinut Ioana Grama și fostul ei soţ, pilotul Alexandru Țăgurean, sunt unul dintre cele mai cunoscute cupluri divorțate din mediul online. Cei doi s-au despărțit în urmă cu cinci ani și au împreună o fetiță, Ayana, în vârstă de 7 ani. Din acel moment, cea mai importantă misiune a lor a fost să rămână uniţi ca părinţi, deşi sunt separaţi ca parteneri. "Încercam sa ii explicam, uite mami si tati nu mai sunt impreuna, dar se iubesc in alt mod si suntem aici pentru tine. vin in vizita, vine ea la mine in vizita, petrecem timp impreuna, iesim in oras la un prânz", a declarat Alexandru Ţăgurean, pilot.

Aproape 23.000 de cupluri au divorțat în România într-un singur an

Recunosc, în schimb, că nu le-a fost uşor să ajungă la un astfel de echilibru. Dar au realizat că interesul copilului este mai presus de orgoliile personale. "I-am explicat ca si eu vin dintr-o familie cu parinti divortati si la mine a fost dureros si traumatizant, si incerc sa ii dau exemple reale, nu o menajam cand e vorba de lucruri serioase", a declarat Ioana Grama, creatoare de conţinut. Cei doi sunt un exemplu pozitiv. În multe alte cazuri însă, adulţilor le este greu să gestioneze relaţia dintre ei după separare. Şi astfel, nu se destramă doar cuplul, ci şi familia. Aproape 23.000 de cupluri au divorțat în România într-un singur an, iar în aproximativ 40% dintre aceste cazuri au fost implicați și copii. Pentru ei, cea mai mare provocare nu este divorțul în sine, ci felul în care părinții aleg să treacă prin această despărțire.

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În unele cazuri, copilul ajunge nu doar martor al certurilor, ci și confidentul unuia dintre părinți. "Aici apare parentificarea în care copilul începe sa aibă grija de parintele care e mai slab cu dificultăţi emoţionale, apare conflictul de loialitate, un efect puternic asupra copilului, atunci când el vine la mama și la tatăl și îi spune ce bine a fost la celălalt părinte şi apoi vede triesteţea pe faţă şi înţelege că eu trădez pe mama sau pe tata şi învaţă să ascundă. Relaţia dintre mama și tata când au divorţat este precum un pod..cu cât este mai stabil, fieacre părinte ţine de un capăt al podului, cu cât e mai stabil cu atât copilul gestionează mai bine această pierdere", a declarat Ionuţ Cucu, psiholog. Când părinţii nu au maturitate, cel mic devine o armă în lupta lor. Luptă care, de cele mai multe ori, ajunge până în instanţă. Un alt episod traumatizant pentru copil.

"S-a ajuns inclusiv la a lua cu executorul copilul de 9-10 ani pentru a fi văzut de celălalt părinte. Se pot audia chiar şi minorii după 10 ani care să alegă cu cine vor sta. Este dificil în romania să fie executat un părinte cu privire la dreptul de vizitare pt ca executorul judecatorec împreuna cu DGASP, cu poliția vor avea dificultati ca aceasta extractie de la părintele care locuiste cu copilul să fie cât mai puţin traumatizantă pentru copil", a declarat Cătălin Crăciunescu, avocat. Altfel, îi putem sabota educaţia şi îi putem adânci rănile. Copilul devine în viitor un adult care îşi nu-şi va putea gestiona, la rândul lui, propriile relaţii. "Pot fi comportamente agresive, depresie, anxietate, dar aceste simptome sunt un mesaj al copilului ca am nevoie ca nevoiele mele emotioanle să fie împlinite", a declarat Ionuţ Cucu, psiholog.

Ca să nu se întâmple asta, trebuie să ne pregătim din timp, chiar inainte de separare. Iar dacă nu putem face faţă, trebuie să apelăm la un specialist. "E foarte imporantă pregătirea momentului. Un alt lucru important este pregătirea părinţilor, cum se pregătesc emoţional. Cum asigur copilul că divorţul are loc între adulţi, nu între adulţi şi copii. E un mit faptul că e prea mic. Copilul poate să simtă conflictualitate, divorţul emoţional, prin comportamentul părinţilor", a declarat Ionuţ Cucu, psiholog. Studiile arată că 1 din 4 copii afectați de divorț ajunge în cabinetul unui psiholog. Cele mai frecvente motive sunt anxietatea, scăderea performanței școlare, dificultățile de adaptare și sentimentul de vinovăție pe care copilul îl poate purta după separarea părinților.