Noi nu ne-am putut bucura chiar ca spaniolii. Dar ceva, ceva, tot am văzut. Din Bucureşti, clar nu. În vestul ţării, însă, s-a văzut bine Soarele "muşcat" de Lună. Şi mulţi s-au pregătit ca la carte: cu telescoapele, cu ochelarii speciali, păstraţi din 99. Iar reacţiile? Mai spectaculoase decât ne-am fi aşteptat.

"În meseria asta alergăm mereu după imagini spectaculoase. Iar asta e una dintre ele. Sunt nici 20 de minute în care Luna mușcă din Soare, iar noi avem privilegiul să vedem cel mai mult din România. Lângă mine, sute de oameni veniți aici pentru spectacolul de pe cer", a transmis Iulia Pop, reporter Observator.

În Timiş, un deal din Lucareţ a devenit, pentru câteva minute, loc de întâlnire pentru cei care au vrut să se bucure de eclipsă.

Cei mai inventivi spectatori au venit pregătiţi cu soluții pe măsură.

Articolul continuă după reclamă

"Prin acest tub de hârtie igienică. Îl poziţionăm aşa la soare şi după cum puteţi vedea, soarele se vede pe aici şi când se formează eclipsa se acoperă". "Cu orificiul ăsta, îl îndreptaţi către soare şi o să se vadă lumina soarelui de acolo. Uite, se vede", au spus oamenii.

Iar experiența a fost însoțită de un accesoriu cu valoare sentimentală pentru cei mari.

"Să te lauzi că vezi eclipsa cu ochii tăi nu chiar e indicat. Dar ochelarii de la evenimentul similar din 1999, sunt absolut perfecți acum. O piesă vintage care ne face să spunem că moda anilor ’90 e la fel de actuală", a afirmat Iulia Pop.

La Şiria, în Arad, peste o mie de oameni au urcat până la cetate, ca să se bucure de spectacol.

"Am venit cu tetoscopul să mă uit la soare, că vreau să mă uit la soare, să văd cum apune soarele şi cum eclipsa de soare. Şi după aceea, tati şi mami nu mă lasă să mă uit la soare, dar tot insist să mă uit la soare, că vreau neapărat să văd eclipsa", a spus un copil.

Mulţi au vrut să păstreze momentul în fotografii.

"Am prins şi cel din 99. Mă bucur că am mai avut şansa încă o dată", a spus o fată.

În Satu Mare, la Carei, Soarele a fost acoperit cel mai mult, în proporţie de aproape 34%.

"Am încercat să venim şi noi mai spre vest, cât de spre vest am putut ca să încercăm să vedem şi noi eclipsa", a afirmat o altă fată.

Şi la Oradea, Dealul Ciuperca s-a umplut de oameni încă dinaintea momentului maxim.

După apus, spectacolul nu s-a terminat. În Buzău, sute de oameni au schimbat Soarele pentru meteori şi au încercat să urmărească Perseidele departe de luminile oraşelor.

"Şi în capitală, oamenii au încercat să surprindă spectacolul perseidelor. Pentru a avea parte de un cer cât mai întunecat şi pentru a vedea cât mai multe stele căzătare, bucureştenii au căutat locuri cât mai îndepărtate de luminile oraşului, iar cei care au avut răbdare să privească cerul au putut vedea şi câţiva meteori", a transmis Eduard Marin, reporter Observator.

Ploaia de meteori a atins maximul în Turcia, ca și în întreaga emisferă nordică. Condițiile de vizibilitate au fost favorabile datorită cerului curat și a luminii reduse a lunii, oferind un spectacol astronomic vizibil în toată țara.