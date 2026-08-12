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O comună din România s-a trezit sub ape după furtună. Şuvoaiele au adus buşteni şi bolovani pe străzi

O comună din România s-a trezit sub ape după furtună. Şuvoaiele au adus buşteni şi bolovani pe străzi Imagini dramatice din Argeş. Viiturile au târât buşteni şi bolovani şi au inundat gospodării
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 12.08.2026, 20:19 | Modificat la 12.08.2026, 20:19

Furtunile puternice au făcut prăpăd în comuna Dâmbovicioara, din Argeş. Viiturile au inundat curţi şi beciuri, iar şuvoaiele au adus pe străzi buşteni şi bolovani. Un autoturism a fost avariat, iar pompierii şi autorităţile locale au intervenit pentru înlăturarea efectelor vremii severe. Zona s-a aflat sub avertizare de Cod portocaliu.

Pompierii au intervenit alături de Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă pentru gestionarea situaţiilor generate de fenomenele meteorologice severe, potrivit Agerpres.

Pe lângă curţile şi beciurile inundate, un autoturism a fost afectat de o viitură în satul Podu Dâmboviţei, precizează ISU Argeş.

Potrivit unor imagini postate de localnici pe reţelele de socializare, viiturile au antrenat buşteni şi bolovani care au ajuns pe străzi, autorităţile locale intervenind ulterior cu utilaje pentru curăţarea zonelor afectate.

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Comuna Dâmbovicioara a fost vizată de o avertizare meteorologică Cod portocaliu de averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului şi grindină.

Redactia Observator
Redactia Observator
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