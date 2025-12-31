Restaurantele cu pretenții sunt în plină pregătire pentru noaptea de Revelion. Spațiile sunt amenajate, decorurile devin tot mai spectaculoase, iar bucătarii şefi pregătesc preparate demne de masa dintre ani. Nu le servesc oaspeţilor preparate tradiționale, ci le oferă experiențe culinare sofisticate, inspirate din marile bucătării ale lumii.

În bucătăria unui restaurant din centrul Capitalei, 10 bucătari lucrează la foc continuu. Pe invitaţii care au plătit 1.200 de lei pentru fastuoasa petrecere de revelion îi aşteaptă un regal culinar.

"Facem și câteva salate fresh, inclusiv cu fructe, fructe confiate, ravioli cu rata confiata, avem câteva frigărui cu fructe, brânzeturi, un pork wellington, un peste spada astăzi, 4 deserturi făcute în casă și câteva tartinabile inclusiv zacusca. Vedeta cred că ravioli, și anul trecut a fost, un ravioli cu dovleac brânză de capra și rata confiata", a declarat Florin Ion, chef.

Hotelurile de lux propun oaspeților petreceri rafinate pentru noaptea dintre ani. Acest hotel pregătește o gală cu tematică specială. "Tema acestui an e magia nopții albe. în cea mai strălucitoare noapte a anului. Așteptăm în jur de 150 persoane, că în fiecare an suntem sold out, avem majoritatea publicului străin, au venit la hotel cu pachetul de cazare special pt noaptea de revelion", a declarat Ana Maria Zamfir, manager marketing hotel.

Bucătarii speră că meniul elaborat pe care l-au pregătit va fi pe placul oaspeţilor veniți din toată lumea. "Avem două tipuri de trufe, cele negre și trufe albe care au un miros și o aromă deosebite. Cele albe le vom folosi la ou iar cele negre pentru pâine și unt".

Bucătarii pun la punct ultimele detalii pentru un meniu care transformă masa dintre ani într-o experiență de lux. De la gougères cu homar și icre fine, până la mușchi de vițel, foie gras și piure de topinambur cu păstârnac, preparatele sunt gândite să surprindă prin gust, dar și prin prezentare.

"Astăzi vom avea un meniu format din 7 preparate vom folosi ingrediente mai speciale dar și locale. La main course, de exemplu, avem mușchiuleț de vițel gătit sous vid și salata de loboda. Pentru aperitiv voi folosi atât homar, caviar și trufe albe", spune Alin Berba, executive Chef.

Un şir de delicii îi aşteaptă şi pe turiştii din Poiana Braşov, care au plătit până la două, trei mii de euro pentru pachetul de Revelion. Acest hotel de patru stele pregăteşte o cină festivă pentru 600 de invitați.

