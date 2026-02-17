Război în lumea influencerițelor: Andreea Bostănică face acuzații dure la adresa Iulianei Beregoi.... susține că aceasta din urmă ar fi implicată într-un grav caz de șantaj anchetat de ofițerii de la Crimă Organizată din Republica Moldova. Totul ar fi pornit de la o întâmplare macabră a cărei protagonistă a fost o altă creatoare de conținut moldoveancă: aceasta s-a trezit la poartă cu un sicriu pe care era scris numele ei și data la care ar fi urmat să moară.

Acuzaţii grave lansate de Andreea Bostănică. Iuliana Beregoi i-ar fi trimis un sicriu acasă Danielei Costetchi

"Să știți că ea nu a dispărut pentru că este într-o depresie. Multă lume îmi spune: 'Andreea, uite, din cauza ta ea e tristă" spunea Andreea Bostănică.

Este declarația care a aruncat în aer Internetul... după luni întregi de înțepături mai mult sau mai puțin subtile, Andreea Bostănică face acuzații grave.

"A avut percheziție la ea acasă, cu tot clanul ei"

"Nu, dragilor, ea este tristă pentru că a avut percheziție la ea acasă, cu tot clanul ei. Le-au fost luate telefoanele, le-au fost confiscate mașinile pentru control. La fel, prietenii care au participat în aceste escrocherii de șantaj emoțional" a explicat Andreea Bostănică.

Cazul anchetat de ofițerii de la Crimă Organizată din Republica Moldova arată că în perioada martie 2021-mai 2025, persoanele vizate ar fi șantajat mai mulți influenceri cărora le-ar fi cerut inclusiv bunuri și bani pentru a-și proteja conturile de social-media.

Daniela Costetchi a fost una dintre victime

Daniela Costetchi, o creatoare de conținut celebră din Republica Moldova, ar fi fost una dintre victime.

"În noaptea de 4 spre 5 mai 2025, la ora 00:00, mă suna tata plângând, așa distrus nu l-am văzut niciodată: 'Dana, trăiești?', zic 'Da', 'La noi la poartă a pus cineva un capac de sicriu, cruce cu numele tău, cu data morții și poză cu tine și Leila, cu o linie neagră, alb negru'. [...] Pe cruce scria numele meu, data mea de naștere și presupusa mea dată a decesului. Sicriul a fost pus în data de 5 mai și data morții mele era în 15 mai 2025, adică 10 zile mai târziu" povestește Daniela Costetchi.

47.200 de euro, suma plătită de cele două victime

Tânăra care spune că a ajuns să plătească bani grei celor care o amenințau a recunoscut și conexiunile dintre aceștia și apropiații Iulianei Beregoi.

"Ușa de la apartament, eu am recunoscut-o și am recunoscut-o după ce am văzut videoclipul recunoscut de Andreea Bostănică. Eu știu a cui este ușa aia și nu doar eu și jumătate de internet știe. De ce s-au făcut percheziții la tine acasă? De ce s-a ajuns până la tine? [...] Și după văd eu pe internet secvențe prin care fata respectivă spunea că tatăl ei este director la cimitir. [...] De aici inspirație cu sicriul și cu crucea?" mai povestea Daniela Costetchi.

Autoritățile moldovene vorbesc despre o sumă de 47.200 de euro, bani pe care suspecții i-ar fi obținut de la cele două victime. În urma celor 10 percheziții efectuate, 8 persoane cu vârste între 18 și 47 de ani sunt anchetate, iar una a fost reținută. Am încercat să le contactăm pe cele două influencerițe pentru un punct de vedere, dar nu am primit un răspuns.

