Ministerul Energiei a pus în dezbatere publică proiectul de ordonanță de urgență care stabilește noile măsuri pentru piața gazelor naturale în perioada 1 aprilie 2026 - 31 martie 2027, inclusiv menținerea unui mecanism de protecție pentru consumatorii casnici și prețuri reglementate de 110 lei/MWh la producători, în contextul tranziției treptate către liberalizarea completă a pieței.

Proiect de OUG pregătit de Guvern pentru piața gazelor. Ce se schimbă din aprilie pentru consumatorii casnici

Ministerul Energiei a publicat, marţi seară, Proiectul de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind măsurile aplicabile clienţilor finali casnici din piaţa de gaze naturale în perioada 1 aprilie 2026 - 31 martie 2027, potrivit News.ro.

Iniţiatorii proiectului precizează că, la data de 31 martie 2026, încetează aplicabilitatea măsurilor de sprijin, cu caracter temporar, stabilite de Guvern prin intermediul Ordonanţei de urgenţă nr. 6/2025 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică în perioada 1 aprilie 2025-30 iunie 2025, respectiv măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de gaze naturale în perioada 1 aprilie 2025 - 31 martie 2026, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei.

Contextul geopolitic și valul de frig au pus presiune pe prețuri

"Actualul context geopolitic a devenit, în ultima perioadă din ce în ce mai complicat în urma continuării războiului din Ucraina şi a deciziei Ucrainei de a întrerupe tranzitul de gaze din Federaţia Rusă pe teritoriul său. Toate aceste elemente au avut impact asupra preţurilor gazelor naturale la nivel internaţional, care manifestă în acest moment o tendință stabilă, dar care poziționează prețurile finale publicate de principalii furnizori de gaze naturale pentru consumatorii casnici peste prețul plafonat prin OUG 6/2025", se arată în Nota de fundamentare a proiectului.

Potrivit sursei citate, un alt element cu impact evident asupra preţurilor la gaze naturale la nivel naţional, a fost perioada de iarnă care, spre deosebire de ultimii ani, a fost una cu temperaturi mult mai scăzute, ceea ce a solicitat o creştere importantă a consumului de resurse energetice, în vederea asigurării încălzirii şi a producerii de energie electrică, pentru care, de asemenea, s-a înregistrat o cerere crescută. De exemplu, în a doua jumătate a lunii ianuarie 2026, România a trecut prin cel mai intens val de frig din ultimii 10 ani în zonele sudice, inclusiv Bucureşti.

"Chiar dacă România a gestionat bine depozitele de gaz, temperaturile scăzute la nivel european au condus la golirea accelerată a depozitelor de gaze la nivel european, o scădere cu 13% față de aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce va conduce la un efort sporit pentru refacerea stocurilor de gaze naturale necesare sezonului de iarnă 2026-2027. Dat fiind sprijinul pe care România îl acordă constant Republicii Moldova pentru asigurarea necesarului de gaze naturale şi energie electrică, şi acesta reprezintă un element care a pus presiune asupra Sistemului Energetic Naţional şi a sectorului gazelor naturale, din punct de vedere a disponibilităţii resurselor necesare", se mai arată în Nota de fundamentare.

Ofertele furnizorilor, peste plafonul actual

De asemenea, iniţiatorii proiectului arată că ofertele publicate pe comparatorul ANRE de furnizorii de gaze naturale, cu livrare dupa data de 1 aprilie 2026 pentru consumatorii casnici, indică valori de preț mai mari și cu 20% faţă de plafonul de preţ actual.

Principalii furnizori, cei care au cota de piaţă cumulată de peste 90% în sectorul casnic, prezintă oferte de preț mai mari cu cel puțin 8% față de plafonul actual.

"În aceste condiţii, pentru a nu agrava nivelul de sărăcie energetică la nivel naţional şi pentru a păstra competitivitatea economică a operatorilor economici, la nivelul Guvernului s-a luat decizia de eliminare treptată a aplicării măsurilor temporare de sprijin din domeniul gazelor naturale acordate în perioada noiembrie 2021 - martie 2026, pentru consumatorii casnici, astfel încât tranziţia către piaţa liberalizată de gaze naturale să se producă treptat, pentru a evita o destabilizare la nivelul participanţilor la piaţă, iar înainte de liberalizarea completă să se poată asigura pregătirea temeinică a măsurilor de sprijin care se vor acorda punctual consumatorilor afectaţi de sărăcia energetică", anunţă iniţiatorii.

Aceştia precizează că "liberalizarea abruptă a pieţei de energie electrică la 1 iulie 2025 a avut un impact direct de 2,3 puncte procentuale asupra ratei anuale a inflaţiei, conform BNR, liberalizarea completă la 1 aprilie 2026 a pieței de gaze naturale poate avea același efect nedorit".

Exploatarea Neptun Deep, așteptată să dubleze producția internă

"De menționat este și faptul că în anul 2027, concomitent cu expirarea perioadei de aplicare a prezentului act normativ, România va începe exploatarea resurselor de gaz din perimetrul Neptun Deep, ceea ce aproape va dubla producţia de gaz domestic și va crea premisele creşterii lichidităţii pieţei angro de gaze naturale", a mai transmis Ministerul Energiei.

OUG supusă dezbaterii publice "are drept scop continuarea protejării consumatorilor casnici de gaze naturale pentru perioada 1 aprilie 2026 - 31 martie 2027 și trecerea treptată la o piață liberalizată de gaze naturale pentru consumatorii casnici".

Preț reglementat de 110 lei/MWh pentru producători

OUG prevede că, pentru consumul realizat în perioada 1 aprilie 2026 - 31 martie 2027, preţul final facturat de către furnizorii de gaze naturale clienţilor casnici, precum şi producătorilor de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei, se stabileşte de către fiecare furnizor ca sumă a următoarelor componente, după caz:

componenta de achiziţie stabilită în condiţiile prevăzute la art. 2 din prezentul act normativ;

componenta de furnizare stabilită în condiţiile prevăzute la art. 3 din prezentul act normativ;

componentele reprezentate de tarifele reglementate/stabilite conform reglementărilor Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei în vigoare pe perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru serviciile prestate de către operatorii sistemelor de distribuţie şi transport al gazelor naturale, cu excepţia celor incluse în componenta de achiziţie, şi/sau tarifele pentru accesul terţilor la conductele de alimentare din amonte stabilite de către operatorul conductei de alimentare din amonte şi/sau tarifele pentru prestarea serviciului de distribuţie dintr-un sistem de distribuţie închis stabilit de către operatorul economic care desfăşoară această activitate;

componentele reprezentate de TVA şi accize.

În perioada 1 aprilie 2026 - 31 martie 2027, producătorii de gaze naturale care desfăşoară atât activităţi de extracţie onshore şi/sau offshore, indiferent de data începerii acestei activităţi, cât şi activităţi de vânzare a gazelor naturale au obligaţia să livreze, cu preţul de 110 lei/MWh, cantităţile necesare de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie internă către furnizori şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei care au optat pentru achiziţia gazelor naturale direct de la producător, denumiţi în continuare PET client direct, pentru a asigura, în următoarea ordine de prioritate:

a) în perioada 1 aprilie 2026 - 31 octombrie 2026, necesarul de gaze naturale destinat furnizorilor pentru constituirea stocului minim necesar consumului clienţilor casnici în perioada 1 noiembrie 2026 - 31 martie 2027, stabilit conform anexei nr. 1 din prezentul act normativ;

b) în perioada 1 aprilie 2026 - 31 octombrie 2026, necesarul de gaze naturale destinat furnizorilor pentru constituirea stocului minim necesar, în perioada 1 noiembrie 2025-31 martie 2026, consumului producătorilor de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei, denumiţi în continuare PET şi consumului PET client direct, după caz, stabilit conform anexei nr. 1 din prezentul act normativ;

c) în perioada 1 aprilie 2026 - 31 martie 2027, necesarul de gaze pentru destinat furnizorilor pentru consumul curent al clienţilor casnici, stabilit conform anexei nr. 1;

d) în perioada 1 noiembrie 2026 - 31 martie 2027, necesarul de gaze pentru consumul curent al PET şi PET client direct, stabilite conform anexei nr. 1 din prezentul act normativ.

Impact bugetar și obiective fiscale

De asemenea, stabilirea redevenţei pentru cantităţile de gaze naturale vândute conform celor menţionate anterior în baza preţului de 110 lei/MWh, prin ordin al preşedintelui Autorității Naţionale de Reglementare în domeniul Minier, Petrolier şi al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon şi exceptarea respectivelor cantităţi de gaze naturale vândute de la aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 73/2018, cu modificările şi completările ulterioare, şi de la prevederile art. 20 din Legea nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore şi onshore de adâncime, republicată;

România se află în procedură de deficit excesiv, iar eliminarea mecanismului de plafonare a preţurilor la gazele naturale generează un impact bugetar pozitiv, contribuind la consolidarea fiscal-bugetară şi la reducerea presiunilor asupra bugetului de stat.

