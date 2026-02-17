Bulgaria participă în calitate de observator la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace
Guvernul bulgar a confirmat, marţi, că va participa în calitate de observator la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace. Aceasta va avea loc joi la Washington, la iniţiativa preşedintelui american Donald Trump, transmite EFE, citată de Agerpres.
Decizia a fost luată marţi, în cadrul unei reuniuni a guvernului interimar bulgar, condus de conservatorul Rosen Jeliazkov, care va fi înlocuit în curând de un prim-ministru interimar, în vederea alegerilor legislative programate pentru mijlocul lunii aprilie.
O delegaţie condusă de Ivan Naidenov, secretar permanent al Ministerului de Externe al Bulgariei, va participa la reuniunea de la Washington.
Bulgaria va participa în calitate de observator, fără drept de vot, conform statutului Consiliului pentru Pace, ceea ce înseamnă că ţara nu îşi asumă nicio obligaţie financiară, a subliniat Ministerul de Externe.
De ce participă Bulgaria la reuniunea Consiliului pentru Pace
În comunicatul emis, guvernul bulgar a subliniat că participarea este în concordanţă cu sprijinul său ferm pentru eforturile vizând o pace durabilă în Fâşia Gaza, pentru securitate şi stabilitate în tot Orientul Mijlociu.
Carta fondatoare a Consiliului pentru Pace a fost semnată în ianuarie la Davos, Elveţia, chiar de către Jeliazkov, dar documentul nu a fost încă ratificat de parlamentul bulgar.
Consiliul pentru Pace, creat de Trump pentru a rezolva conflictele globale, urmăreşte să supravegheze aplicarea planului în 20 de puncte pentru Gaza, cu obiectivul declarat de a pune capăt conflictului dintre Israel şi gruparea islamistă palestiniană Hamas.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰