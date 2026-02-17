Bolojan anunţă pregătirea bugetului până la finalul săptămânii viitoare. Când se adoptă pachetele de reformă

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, marţi seară, că în cadrul întâlnirii avute cu preşedintele Nicuşor Dan şi cu şefii partidelor din coaliţie au fost discutate probleme care ţin de pregătirea bugetului, aspecte cuprinse în pachetul de reformă în administraţie, dar şi despre coordonarea poziţiilor în politica externă a ţării. Premierul a precizat că bugetul va fi pregătit până la finalul săptămânii viitoare. La începutul acelei săptămâni se vor adopta pachetul pentru administraţie şi cel de relansare economică.

Ilie Bolojan a vorbit, marţi seară, despre întâlnirea avută cu preşedintele Nicuşor Dan şi cu ceilalţi preşedinţi ai partidelor din coaliţie la Palatul Cotroceni.

"Am discutat probleme care ţin de pregătirea bugetului, de aspectele care sunt cuprinse în pachetul pentru reformă în administraţie, de cele care ţin de politica externă, în aşa fel încât să existe o aliniere cu domnia sa pe componenta de politică externă", a afirmat Bolojan la TVR 1, potrivit News.ro.

El a fost întrebat dacă s-a ajuns la "un acord de pace" între liderii coaliţiei: "Nu e vorba de acord de pace. Suntem în faţa unor decizii pe care trebuie să le punem în practică. Cea mai importantă este cea legată de a avea un buget realist, cât mai repede posibil".

Bugetul ar trebui pregătit până la finalul săptămânii viitoare

Potrivit premierului, bugetul ar trebui pregătit până la finalul săptămânii viitoare.

"Până la sfârşitul săptămânii viitoare, să putem pregăti acest buget, să definitivăm toate discuţiile legate de principale alocări, de proiectele de investiţii, de alte aspecte care ţin de buget, iar în pregătirea bugetului, în prealabil, ar fi bine să adoptăm - şi vom adopta - cred eu, din motive de calendar, pachetul pentru administraţie şi cel de relansare economică la începutul săptămânii viitoare. Nu pot fi adoptate în această săptămână pentru că, în afară de avizarea de la ministere, e nevoie şi de un vot în CES, în acest Consiliu, în aşa fel încât să fie parcursă integral procedura şi asta necesită două-trei zile în plus", a mai declarat premierul Ilie Bolojan.

Preşedintele Nicuşor Dan s-a întâlnit, marţi, cu liderii coaliţiei de guvernare. Întâlnirea a avut loc pe fondul ameninţărilor PSD legate de susţinerea proiectului de buget, dar şi al disputelor publice dintre partidele coaliţiei.

Întâlnirea avut loc la o zi după ce coaliţia a convenit cu privire la reforma administraţiei şi la modificări vizând taxele şi impozitele locale.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, cu câteva ore înaintea întâlnirii, că şi el şi-at dori ca liderii partidelor din coaliţie să nu se critice, discuţiile să fie mai constructive, ce e stabilit să rămână stabilit dar nu vede motive pentru care această coaliţie să nu continue să funcţioneze.

