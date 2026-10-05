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Video Depăşire fatală pe "Drumul Morţii". Maşina unui şofer bulgar s-a făcut praf între două TIR-uri

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Editor Elena Gânguț | Timp citire: 1 minut
Publicat la 05.10.2026, 08:33 | Modificat la 05.10.2026, 08:33

Imagini teribile pe Drumul Morţii, şoseaua din Banat pe care fiecare depăşire poate deveni o loterie cu vieţi omeneşti.

În acest caz, un şofer bulgar de 68 de ani şi-a pierdut viaţa, după ce maşina pe care o conducea s-a făcut praf la impactul cu două TIR-uri. Şi totul s-a întâmplat într-o fracţiune de secundă la ieşirea din Slatina Timiş. Bărbatul ar fi încercat să depăşească un autotren, dar manevra s-a terminat tragic.

Maşina a intrat frontal într-un TIR, a fost aruncată într-un al doilea ansamblu de vehicule şi apoi azvârlită în câmp. Practic, într-o clipă, autoturismul a fost făcut bucăţi. Iar acele bucăţi au fost împrăştiate după pe toată şoseaua.

Şoferul bulgar nu a mai avut nicio şansă. A murit pe loc.

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Pe acelaşi drum păcătos, peste 500 de accidente mortale au fost înregistrate doar anul trecut.

Elena Gânguț
Elena Gânguț
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