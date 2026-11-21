Descoperire șocantă în județul Dâmbovița. O femeie de 46 de ani, dată dispărută de familie, a fost găsită moartă într-o locuință din comuna Văcărești. Trupul acesteia prezenta urme de violență. În aceeași gospodărie, polițiștii au descoperit și cadavrul unui bărbat, tot de 46 de ani. Anchetatorii au deschis un dosar penal pentru omor.

Totul a ieșit la iveală sâmbătă, 21 noiembrie, după ce fiul femeii a alertat autoritățile, deoarece mama sa plecase de acasă și nu se mai întorsese.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița, femeia locuia în comuna Vulcana Pandele și s-ar fi deplasat în localitatea Văcărești, la domiciliul unei bătrâne pe care ar fi îngrijit-o.

Ce au descoperit polițiștii după ce au început căutările femeii dispărute

În urma sesizării, polițiștii au început verificările și au descoperit trupul neînsuflețit al femeii, care prezenta urme de violență. Ulterior, într-o anexă a locuinței, a fost găsit mort și un bărbat de 46 de ani.

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"La data de 21 noiembrie a.c., în jurul orei 14:30, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița au fost sesizați cu privire la faptul că o femeie, de 46 de ani, din comuna Vulcana Pandele a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit", a transmis IPJ Dâmbovița.

"Din informațiile comunicate de fiul acesteia, femeia s-ar fi deplasat în comuna Văcărești, la locuința unei bătrâne, pe care ar fi îngrijit-o. În urma verificărilor, polițiștii au identificat cadavrul persoanei dispărute, care ar fi prezentat urme de violență", au precizat reprezentanții Poliției.

Autoritățile au confirmat că, în aceeași gospodărie, a fost descoperit și trupul neînsuflețit al unui bărbat, existând indicii că acesta și-ar fi luat viața. Potrivit polițiștilor, nu au existat sesizări anterioare cu privire la conflicte între cele două persoane.

"Extinzând verificările, într-o anexă a locuinței, a fost descoperit cadavrul unui bărbat, de 46 de ani, care s-ar fi spânzurat. Din primele date, nu au mai existat sesizări anterioare privind conflicte între cele două persoane", a precizat IPJ Dâmbovița.

În acest caz, a fost deschis un dosar penal pentru omor, iar cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița.

Deocamdată, autoritățile nu au stabilit public împrejurările exacte în care au murit cele două persoane și nici relația dintre acestea. Ancheta urmează să clarifice ce s-a întâmplat în gospodăria din Văcărești.