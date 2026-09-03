Persoană înşelată cu peste 600.000 de euro. I s-a spus că va putea deconta un cec de 50 mil. dolari din SUA

Poliţiştii şi procurorii fac, joi, 13 percheziţii în Bucureşti, Slobozia, Brăila, Constanţa, Amara, Cernica şi Fundeni, după ce patru bărbaţi şi o femeie ar fi înşelat cu peste 600.000 de euro o persoană căreia i-ar fi propus o afacere în care aceasta să îi ajute cu bani, astfel încât ei să deconteze o presupusă filă cec, emisă de Statele Unite ale Americii, în valoare de 50 de milioane de de dolari americani, motivând că ar fi nevoie de plata unor taxe prealabile decontării.

Poliţişti Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate şi ai Brigăzii de Investigare a Criminalităţii Economico-Financiare din Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, au documentat activitatea infracţională a cinci persoane, cercetate pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi tăinuire în formă continuată, informează Poliţia Română.

"Din actele de urmărire penală a reieşit faptul că, în perioada septembrie 2023 - septembrie 2026, cinci persoane, patru bărbaţi şi o femeie, ar fi acţionat în cadrul unui grup infracţional organizat, având ca scop obţinerea unor mari sume de bani, prin inducerea în eroare a unei persoane vătămate. Astfel, membrii grupării de criminalitate organizată i-ar fi propus persoanei vătămate „o afacere”, în care victima să îi ajute cu bani, astfel încât ei să deconteze o presupusă filă cec, emisă de Statele Unite ale Americii, în valoare de 50.000.000 de USD, motivând că ar fi nevoie de plata unor taxe prealabile decontării", precizează poliţiştii.

Potrivit aceleiaşi surse, în schimbul sumelor necesare decontării, suspecţii ar fi solicitat participarea într-o societate a persoanei vătămate, prin înlocuirea unor asociaţi, urmând să plătească contravaloarea acţiunilor celor pe care îi scotea din firmă, astfel încât, după decontarea filei cec, persoanei vătămate să îi rămână suma de 1.500.000 de dolari, iar o altă sumă, de 1.000.000 de dolari, să intre în firma deţinută de victimă, ca o contravaloare a acţiunilor pe care ei le preluau.

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Cercetările au reliefat că, în perioada menţionată, sub coordonarea liderului, membrii grupării de criminalitate organizată, folosindu-se de înscrisuri şi instrumente falsificate, precum şi de multiple comunicări, ar fi indus şi menţinut în eroare persoana vătămată, formulând în mod repetat solicitări de predare a unor sume de bani şi determinând-o să remită suma de aproximativ 605.000 de euro, din care aproximativ 2.800.000 de lei prin transferuri bancare şi 120.000 de euro în numerar, cauzându-i un prejudiciu patrimonial corespunzător.

"Pentru a ascunde sumele, femeia, membră în grupul infracţional organizat, ar fi realizat multiple transferuri, către alte 9 persoane, toate cunoscând că sumele de bani provin din săvârşirea unor infracţiuni", adaugă sursa citată.

Joi, 3 septembrie 2026, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală au pus în aplicare 13 mandate de percheziţie domiciliară în municipiile Bucureşti, Slobozia, Brăila şi Constanţa, oraşul Amara şi comunele Cernica şi Fundeni.

Audierile urmează să se desfăşoare la sediul Structurii Centrale a DIICOT.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei.