"Fjord", regizat de Cristian Mungiu, e oficial propunerea României pentru Premiile Oscar 2027

"Fjord", scris şi regizat de Cristian Mungiu, este propunerea României pentru Premiile Oscar 2027, categoria “Cel mai bun lungmetraj internaţional” fiind ales în unanimitate de comisia de selecţie, potrivit Consiliului Naţional al Cinematografiei (CNC).

Filmul a avut premiera în Competiţia Oficială a Festivalului de la Cannes, unde a câştigat premiul Palme d'Or pentru Cel mai bun film, Premiul FIPRESCI, Premiul juriului ecumenic, Prix de la Citoyenneté şi Premiul François Chalais.

În rolurile principale joacă actorii Sebastian Stan şi Renate Reinsve, iar Tudor Vladimir Panduru semnează imaginea, Mircea Olteanu montajul şi Simona Pădureţu scenografia.

"Fjord" este o co-producţie România, Franţa, Norvegia, Suedia, Danemarca, Finlanda, produs de Mobra Films, în co-producţie cu Why Not Productions, Eye Eye Pictures, Film i Väst, Filmgate Films, Garagefilm International, Snowglobe, Aamu Film Company şi France 3 Cinéma. Filmul este realizat cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei şi susţinut de Eurimages şi Programul MEDIA Europa Creativă.

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Filmul a fost lansat în 19 august în Franţa şi urmează să fie lansat în iarna în România.

Goodfellas este distribuitorul internaţional al filmului iar în Statele Unite, filmul este distribuit de Neon Rated.

Lista scurtă pentru nominalizările la Oscar 2027 va fi anunţată de Academia Americană de Film la 15 decembrie, iar selecţia finală în 21 ianuarie 2027.

Cea de-a 99-a gală a Premiilor Academiei Americane de Film este programată să aibă loc pe 14 martie 2027, la Los Angeles.

Cristian Mungiu este un regizor român născut la Iaşi, România, în 1968. Filmul său de debut, "Occident", a avut premiera la Quinzaine des Réalisateurs la Cannes în 2002 şi a fost un succes de public în România. În 2007, al doilea lungmetraj al său, "4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile", a câştigat Palme d'Or la Cannes. Filmul a primit ulterior mai multe premii pentru Cel mai bun film al anului din partea diverselor asociaţii internaţionale de critici de film. De asemenea, a câştigat premiile Academiei Europene de Film pentru Cel mai bun film şi Cel mai bun regizor. Mungiu s-a întors la Cannes în 2009 ca scenarist-producător-co-regizor cu filmul episodic colectiv "Amintiri din Epoca de Aur", iar în 2012 a revenit ca scenarist-regizor cu "După Dealuri", care a câştigat două premii pentru Cel mai bun scenariu şi Cea mai bună actriţă. "Bacalaureat", al cincilea său film, a câştigat premiul pentru Cel mai bun regizor la Cannes în 2016. În 2022 a fost din nou prezent în Competiţia Oficială de la Cannes cu "R.M.N.".