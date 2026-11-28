Înainte de a pleca de acasă pentru mai multe zile, un truc simplu poate ajuta la prevenirea mirosurilor neplăcute care pot apărea în bucătărie din cauza scurgerii chiuvetei. Ai nevoie doar de o foaie de hârtie și de un pahar așezat cu gura în jos.

Trucul simplu care te scapă de mirosul urât din bucătărie: ai nevoie doar de un pahar și o foaie de hârtie - Sursa: Profimedia

Metoda nu presupune sigilarea completă a scurgerii și nici nu înlocuiește întreținerea instalației, însă poate limita temporar circulația aerului prin gura de scurgere, scrie publicaţia Los Andes.

De ce pot apărea mirosurile neplăcute?

Sub chiuvetă se află sifonul, o componentă curbată a instalației care reține permanent o cantitate mică de apă. Aceasta formează o barieră împotriva gazelor și mirosurilor provenite din sistemul de canalizare.

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Dacă chiuveta nu este folosită mai multe zile, în special în perioadele călduroase, apa din sifon se poate evapora treptat. În lipsa acestei bariere, mirosurile pot ajunge în bucătărie.

Cum se aplică trucul cu paharul și hârtia

Procedura este simplă și nu necesită produse speciale:

Lasă apa să curgă câteva secunde, pentru a te asigura că sifonul este plin.

Șterge excesul de apă din jurul scurgerii.

Așază o foaie de hârtie peste gura de scurgere, astfel încât să o acopere.

Pune un pahar cu gura în jos peste hârtie, pentru a o menține fixată.

Este important să nu lași apă acumulată pe hârtie, deoarece aceasta se poate deteriora în timpul absenței. De asemenea, metoda oferă doar o acoperire temporară și nu garantează eliminarea completă a mirosurilor.

După revenirea acasă, îndepărtează paharul și hârtia și lasă apa să curgă câteva secunde. Astfel, sifonul își reface rezerva de apă, care împiedică în mod normal pătrunderea gazelor din canalizare.

Dacă mirosul persistă, cauza poate fi alta: o acumulare de murdărie, o înfundare sau o problemă la instalația de scurgere, care necesită verificare.

Trucul cu paharul și hârtia poate fi o măsură suplimentară înainte de plecarea în vacanță, însă nu înlocuiește întreținerea periodică a instalației sanitare.