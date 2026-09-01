Incendiu la o fabrică din Polonia, care face drone folosite și de Ucraina. Este suspectat un act de sabotaj

Continuă valul de atacuri suspectate a fi sabotaje rusești în Europa. Luni a izbucnit un incendiu la o clădire a fabricii poloneze de la Skarzysko-Kamienna a WB Electronics, companie privată care fabrică drone utilizate şi de armata ucraineană.

Autoritățile investighează cauza unui incendiu la fabrica WB Group din Skarzysko-Kamienna, Polonia, 31 august 2026. - Profimedia

Alertă în Polonia, după un presupus sabotaj asupra unei fabrici care produce componente pentru drone folosite și de armata ucraineană. Procurorii investighează dacă incendierea a fost deliberată și dacă au fost implicate servicii de informaţii străine. Nimeni nu a fost reţinut în acest caz.

Procurorii polonezi au anunțat luni după-amiază că investighează o "infracțiune teroristă" care ar fi implicat "incendierea deliberată" a unei fabrici WB Electronics din Skarzysko-Kamienna, în sud-estul Poloniei.

Procurorii suspectează că fabrica a fost atacată prin "plasarea unui dispozitiv care conținea materiale inflamabile" în incintă.

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Incendiul de la fabrica de drone din Polonia, provocat cel mai probabil de un sabotaj

Ministrul polonez de interne a declarat marţi că cel mai probabil este vorba de un sabotaj. "Toate indiciile sunt că avem de a face cu un act de sabotaj", a declarat ministrul de interne Marcin Kierwinski, întrebat despre incident.

WB Electronics este una dintre cele mai mari companii private de apărare din Polonia. Produce drone de recunoaștere și kamikaze, inclusiv FlyEye și Warmate, folosite de Ucraina împotriva forțelor ruse.

Incendiul a izbucnit luni la scurt timp după miezul nopții și a fost stins în aproximativ două ore, datorită intervenției rapide a unui angajat și a pompierilor.

Nicio persoană nu a fost rănită, însă o clădire de mici dimensiuni a fost avariată. Incendiul a provocat pagube estimate la circa 4 milioane de dolari.

Berlinul se pregătește să acuze public Rusia de atacul de pe aeroportul din Leipzig

Ţările europene acuză Rusia că se află în spatele unui val de atacuri hibride, de sabotaj. Moscova neagă acuzaţiile.

La începutul acestei luni, o dronă care transporta explozibili a fost găsită în apropierea unui avion cargo ucrainean pe aeroportul Leipzig/Halle, un hub important pentru livrările de armament către Ucraina.

Presa germană scrie că Friedrich Merz se pregătește să acuze public Rusia pentru atacul din Leipzig, dar ministrul german de Externe a transmis că răspunsul va fi unul moderat.