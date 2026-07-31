L-ai șters din telefon, i-ai dat unfollow pe reţelele sociale și ai decis să nu-i mai răspunzi la mesaje sau apeluri. Tot mai mulți oameni aplică regula "no contact" după o despărţire. Adică o dispariţie asumată, fără niciun fel de comunicare sau întâlnire. Unii spun că aşa se vindecă, alţii cred că, din contră, este un fel de şantaj emoţional. Psihologii spun că nu este o soluţie miraculoasă, dar ar putea funcţiona în cazul unei dependenţe de celălalt partener. Nicidecum atunci când e folosită drept un mijloc de manipulare. Vedem chiar acum câteva poveşti, dar şi explicaţii utile.

"Ne-am răcit puțin. A considerat că trebuie să facem un test și să vedem cum e unul fără altul. A ales no text, no call, fără să discutăm absolut deloc, să nu ne vedem. După atât timp să nu ai niciun fel de contact e un șoc", a explicat Claudiu.

Din februarie, Claudiu este în etapa "no contact". După 12 ani de relaţie şi doar 5 luni de la nuntă, soţia lui a cerut o pauză, pe motiv că doar aşa se pot regăsi. Aşa că au întrerupt total orice formă de comunicare.

"Ne-am mai întâlnit întâmplător. Doar ne-am salutat. Evită foarte mult orice fel de explicație, dialog. Acest no contact mai mult ne face să suferim, să stăm în dubii, să ne punem întrebări și să sperăm. Am avut puțin timp să mă văd pe mine, pentru că eram genul care nu prea se vedea pe sine, fiind atent la persoana de lângă. Și a fost prima dată când am fost eu cu mine însumi. În rest, tristețe, dezamăgire", a spus Claudiu.

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În cazul lor, "pauza" s-a terminat cu un divorţ. Este un tipar care se repetă în tot mai multe relaţii. Dacă în mod normal, după o despărțire, primul impuls este să mai trimitem un mesaj, să-l urmărim pe celălalt pe reţelele sociale sau să căutăm în continuare răspunsuri, tot mai mulți aleg exact opusul. Întrerup orice contact și dispar complet din viața fostului partener.

"Mi se pare singura metodă de a trece peste și de a depăși momentul: no contact. Și să petreci puțin timp cu tine. Mai ales dacă asta este ceea ce îți dorești, cred că ar trebui să fie întotdeauna discutat", spune Adela.

"În perioada de 'no contact' cred că m am gândit la ce s-a întâmplat, de ce, dacă aş fi putut să fac altfel, dar nu cred că m am gândit niciodată să o luăm cu adevărat de la capăt după. Pot să existe ani între oameni care nu vorbesc şi după 5 ani se regăsesc şi pot să se pună înapoi împreună ca şi cum nu s a întâmplat nimic", spune o femeie.

"Te desparţi de persoană, încerci să păstrezi o legătură bună şi cam atât, cu respect. Nu consider că trebuie să te regăseşti cu cineva, să comunici, să păstrezi dragostea, să o întreţii, nu dintr-odată să nu mai fie bine, să faci", a declarat un bărbat.

"E recomandat acest tip mai ales în despărțiri sau după o relaţie toxică sau în cele cu o dependență emoțională ridicată. Acolo simplul fapt că fostul partener apare sau trimite un mesaj poate declanșa cu adevărat un sevraj emoțional", a explicat Denisa Condeacu, consilier în relații.

Alţii se folosesc de regula "no contact" ca de un joc manipulator menit să-l aducă pe partener înapoi în relaţie. Rebeca l-a experimentat de mai multe ori, într-o relaţie tumultoasă care a durat 10 ani.

"Ultimul no contact a fost un no contact de "te iubesc, probabil te voi iubi toată viața, însă e mai bine să o tăiem." Nu e o soluție nici matură, nici corectă și nici sănătoasă. E doar o dovadă de lașitate. Am căzut și eu în capcana asta, însă lucrând foarte mult la mine, trecând timpul, maturizându-mă, căutând sens în altă parte. Îmi dau seama că am folosit-o ca să corespund. E foarte important ca după no contacts care sunt cu titlu manipulator să te întrebi cine sunt eu, ce îmi doresc eu", a spus Rebeca.

"No contact ar putea să devină o formă de a evita suferința. Eviți să intri în contact cu ea, o împingi în mintea subconștientă, pui totul pe pauză pentru că e prea dureros pentru tine. Asta e o mare capcană. Scopul no contact e de a-ți oferi ție spațiu pentru a-ți îngriji rana și nu de a modifica comportamentul celuilalt. Există o diferență fundamentală între ghosting și no contact. Ghosting înseamnă să dispari dintr-odată fără nicio explicație și să-l lași pe celălalt cu foarte multe întrebări. Pe când no contact e o alegere conștientă care vine în urma unei discuții avute între cei doi parteneri", a declarat Tamara Ulmean, psiholog.

Din punct de vedere psihologic, ideea de no contact se bazează pe teoria atașamentului și speranța că distanțarea poate amplifica sentimentele deja existente, pozitive sau negative. Nu există o durată optima recomandată universal, deși în online se vorbește frecvent despre 21 de zile. În practica, această perioadă poate dura până la câteva luni sau chiar.. ani. Atenție însă, asta nu înseamnă că ambii parteneri vor rămâne disponibili emoțional în tot acest timp.

În concluzie, "no contact" este perioada în care ne dăm timp să procesăm o despărţire, prin terapie, cu ajutorul unui jurnal, al unui prieten sau chiar unui psiholog. Dacă astfel ne vedem nevoile şi ne oferim spaţiu, e un prilej de vinedcare. Altfel, "no contact" este doar o pauză.