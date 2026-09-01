Numărul cuplurilor care aleg să își rezolve divorțul în instanță, în locul unei separări pe cale amiabilă, este în creștere. De multe ori, lipsa comunicării transformă divorțul într-un conflict, iar cel mai afectat poate fi copilul. Explică despre procesul unui divorţ, dar şi efectele acestuia, invitatul Observator 16, Magdalena Ghioca, avocat.

Prezentator: Cum arată, de fapt, divorțul astăzi? Cum simți că se întâmplă atunci când te întâlnești cu un cuplu? Cu ce dorințe, cerințe vin la tine și ce sfaturi le dai?

Invitat: Vin la mine atunci când ei deja nu se înțeleg și au ajuns la concluzia că vor să divorțeze. Ajung la noi pentru că nu știu dacă să meargă pe varianta amiabilă sau pe calea judecății. Noi încercăm să îi convingem să aleagă varianta cu notarul, unde este o procedură mult mai simplă, amiabilă, mai ușoară, mai ales pentru copii, fără implicarea acestora, în detrimentul instanței. Dar ne lovim de refuzul lor categoric. Cele mai multe cupluri vor să meargă în instanță decât să rezolve amiabil divorțul.

Prezentator: De ce este mai potrivită, mai ales pentru familiile care au copii, această variantă în instanță? Cum se complică lucrurile acolo?

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Invitat: Dacă ajungem în fața notarului, este o singură variantă: părțile sunt de acord să divorțeze, se înțeleg inclusiv la modalitatea în care exercită autoritatea în ceea ce privește copilul. Aceste condiții le stabilesc împreună, merg la notar cu lucrurile aranjate de la început. Se face o anchetă socială cu privire la condițiile pentru a avea grijă de copil. În instanță, lucrurile se complică, dau vina unul pe celălalt. În fața instanței sunt doi străini, instanța nu cunoaște nici pe unul, nici pe celălalt și este nevoie să se folosească drept argumente pro și contra declarațiile unor martori pe care îi aduce fiecare parte. În final, instanța să decidă că amândoi sunt de vină pentru că nu au reușit să își gestioneze problemele și nu au înțeles.

Prezentator: Nu este neapărat unul vinovat la finalul procesului?

Invitat: Nu neapărat. De cele mai multe ori se decide o culpă comună, adică amândoi au fost vinovați de destrămarea căsniciei. Dar în acest proces sunt solicitați rudele, prietenii, care să vină ca martori. Sunt implicați copiii care au peste 10 ani, care sunt chemați să spună cu care dintre părinți sunt rugați să locuiască. O întrebare grea, un moment dificil pentru copil, care va fi dificil să aleagă și să înțeleagă. Eu recomand ca această procedură să fie evitată, cu atât mai mult cu cât copiii au peste 10 ani. Vârsta între 10 și 14 ani este foarte dificilă: ei nu au discernământ, nu înțeleg, este o procedură greoaie, ei sunt foarte atașați. După 14-15 ani, da, pot veni în fața instanței să spună cu cine pot să stea, au o vârstă care îi ajută să conștientizeze separarea părinților. Dar până la această vârstă este foarte dificil și eu nu recomand să se ajungă la audierea copilului în fața instanței.

Prezentator: Spui că a crescut numărul celor care nu merg pe cale amiabilă și preferă un proces. De când se întâmplă asta și de ce crezi că s-a ajuns în punctul în care nu prea mai sunt despărțiri de comun acord, deși este greu să cadă amândoi de acord, dar de ce?

Invitat: Lucrurile s-au schimbat după pandemie. Rata divorțurilor este mai mare decât înainte de pandemie. Partenerii nu știu să gestioneze relația dintre ei și au anumite frustrări. Încep să se răzbune unul pe celălalt, le convine să încerce să facă rău în fața instanței decât să comunice cu celălalt.

Prezentator: Deci e din cauza comunicării.

Invitat: Da. De cele mai multe ori este din cauza comunicării, pentru că ei cred că, mergând în instanță, îl atacă mai mult pe celălalt decât să încheie amiabil. Îl atacă în fața prietenilor, al rudelor, în fața copiilor. Nu este un beneficiu, nu este o soluție. Trebuie găsită o variantă benefică ambilor. Pentru că atunci când sunt implicați copii, ei oricum vor rămâne toată viața părinții acelui copil, chiar dacă nu mai sunt un cuplu. Când sunt singuri, lucrurile sunt diferite, poate se mai întâlnesc în viață, poate nu. Dar când sunt părinți, lucrurile sunt diferite. Ar trebui ca realizarea divorțurilor să fie amiabilă, înțelegătoare pentru ambele părți.