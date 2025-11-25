Circulația pe DN1 și DN7, două șosele cu trafic intens, a fost închisă pentru lucrări de infrastructură. Astfel, în toată această perioadă traficul, deja aglomerat, va fi deviat pe rute alternative.

Este de aşteptat ca valorile de trafic pe DN1A să crească spre miezul zilei. Ruta Săcele-Cheia-Vălenii de Munte este ruta alternativă pentru şoferii care au maşini ce depăşesc 3,5 tone. Pe DN1 sunt lucrări la trecerea cu nivel de cale ferată şi dacă vehiculele cu masă de sub 3,5 tone pot ocoli pe drumurile judeţene, pentru transportul greu accesul e interzis.

Lucrările pe DN1 sunt plănuite să se încheie vineri, la ora 12:00. Însă pe DN7, pe Valea Oltului, sunt instituite restricţii parţiale de trafic. Se circulă alternativ pe o bandă din cauza reparării rosturilor de dilataţie la viaduct. E unul dintre motivele pentru care transportul greu ocoleşte această variantă de traseu.

