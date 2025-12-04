Probleme pe cel mai circulat drum din România, chiar înainte de Sărbători. Pe Valea Prahovei, la Comarnic, pământul de sub şosea a luat-o la vale, iar ca măsură de siguranţă poliţiştii au impus restricţii de circulaţie. Culmea, drumul s-a rupt, din cauza lucrărilor la şoseaua de centură a oraşului, care ar trebui să preia traficul uriaş de pe DN1.

Pe Drumul Naţional 1, pe sensul de mers spre Bucureşti, lângă Comarnic, pământul a luat o la vale spre calea ferată. Şoseaua se mai ţine acum într-o bucată de beton. Alunecarea de teren a antrenat vegetaţia de pe marginea drumului. A rămas o gaură destul de mare sub asfalt, periculoasă chiar, iar jos a fost rupt şi un stâlp de utilităţi de internet şi cablu cel mai probabil. Se vede clar pericolul apărut chiar lângă linia ferată. O eventuală surpare majoră poate pune în pericol inclusiv traficul feroviar.

Poliţiştii îi avertizează pe şoferi să circule cu mare prudență pe DN1

Filmat de aproape se vede cum cimentul se sfărâmă iar fierul beton care susine şoseaua e ruginit. Poliţiştii au luat măsuri încă de seara trecută şi au restricţionat parţial traficul pe sensul de mers Braşov-Ploieşti. Porţiunea a fost balizată pentru ca şoferii să circule în siguranţă mai spre mijlocul drumului. Reprezentanţii CNAIR spun că structura de rezistenţă a Drumului Naţional 1 a cedat din cauza vibraţiilor produse de lucrările la centura ocolitoare a oraşului Comarnic. Şoseaua în construcţie se leagă de DN1 chiar lângă locul unde a apărut alunecarea de teren.

"Trebuie să se mişte urgent: prima fază să pună în siguranţă drumul şi., aşa cum spuneam, în scut timp după aceea să vină cu o soluţie de consolidare. Trebuie intervenit, pentru că dacă nu se intervine poate să se agraveze situaţia", a declarat Alin Şerbănescu, purtător de cuvânt CNAIR. În plus, în nici două săptâmânii pe Valea prahovei vor ajunge mii de oameni pentru sărbătorile de iarnă. În zilele următoare traficul ar putea fi complet închis pe o bandă de mers. "Aşa cum arată, eu cred că logic ar fi ca să se restricţioneze traficul, dar nu mă pot substitui eu specialiştilor de la SDN Bucureşti", a declarat Daniel Nicodim, prefectul judeţului Prahova. Poliţiştii îi avertizează pe şoferi să circule cu mare prudență pe DN1.

