Video Restricţii de circulaţie pe DN1 timp de patru zile. Care sunt rutele ocolitoare
Drumul Naţional 1 se închide de astăzi pentru mai multe zile, în zona Păuleşti din Prahova. Traficul este oprit complet pentru lucrări la trecerea la nivel cu calea ferată, iar șoferii vor fi redirecţionaţi pe rute alternative. Restricțiile rămân în vigoare până joi, la ora 12:00, potrivit Inspectoratului Județean de Poliție Prahova.
Conform autorităţilor din Prahova, tronsonul de la kilometrul 69+925 (Movila Vulpii) devine inaccesibil până la finalizarea intervențiilor la infrastructura feroviară.
Șoferii sunt deviați pe rute alternative
Traficul va fi redirecționat diferit în funcție de tonajul autovehiculelor.
Pentru mașini sub 3,5 tone sunt stabilite două rute ocolitoare, prin Păulești-Găgeni-Țintea-Băicoi sau prin Stoenești-Ariceștii Rahtivani-Florești.
Pentru camioane și autovehicule peste 3,5 tone, ruta stabilită este DN1A, pe direcția Ploiești-Vălenii de Munte-Cheia-Brașov.
Aproximativ 200 de polițiști rutieri vor acționa în zonă pentru dirijarea traficului și prevenirea blocajelor, anunță autoritățile.
Șoferilor li se recomandă să fie atenți la indicatoarele montate temporar, să respecte semnalizarea și instrucțiunile polițiștilor și să manifeste răbdare în zonele aglomerate.
Reluarea circulației pe DN1 va avea loc după finalizarea lucrărilor și verificările tehnice necesare.
