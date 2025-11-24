Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Restricţii de circulaţie pe DN1 timp de patru zile. Care sunt rutele ocolitoare

Drumul Naţional 1 se închide de astăzi pentru mai multe zile, în zona Păuleşti din Prahova. Traficul este oprit complet pentru lucrări la trecerea la nivel cu calea ferată, iar șoferii vor fi redirecţionaţi pe rute alternative. Restricțiile rămân în vigoare până joi, la ora 12:00, potrivit Inspectoratului Județean de Poliție Prahova.

de Redactia Observator

la 24.11.2025 , 18:29

Conform autorităţilor din Prahova, tronsonul de la kilometrul 69+925 (Movila Vulpii) devine inaccesibil până la finalizarea intervențiilor la infrastructura feroviară.

Șoferii sunt deviați pe rute alternative

Traficul va fi redirecționat diferit în funcție de tonajul autovehiculelor.

Articolul continuă după reclamă

Pentru mașini sub 3,5 tone sunt stabilite două rute ocolitoare, prin Păulești-Găgeni-Țintea-Băicoi sau prin Stoenești-Ariceștii Rahtivani-Florești.

Pentru camioane și autovehicule peste 3,5 tone, ruta stabilită este DN1A, pe direcția Ploiești-Vălenii de Munte-Cheia-Brașov.

Aproximativ 200 de polițiști rutieri vor acționa în zonă pentru dirijarea traficului și prevenirea blocajelor, anunță autoritățile.

Șoferilor li se recomandă să fie atenți la indicatoarele montate temporar, să respecte semnalizarea și instrucțiunile polițiștilor și să manifeste răbdare în zonele aglomerate.

Reluarea circulației pe DN1 va avea loc după finalizarea lucrărilor și verificările tehnice necesare.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

dn1 dn1 inchis drum national inchis trafic dn1 circulatie dn1
Înapoi la Homepage
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de &#8220;300 de milioane de euro&#8221;. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Doliu în lumea muzicii! Surorile Kessler au murit la vârsta de 89 ani prin sinucidere asistată
Doliu în lumea muzicii! Surorile Kessler au murit la vârsta de 89 ani prin sinucidere asistată
Ion Țiriac, aprecieri remarcabile de la unica sa fiică. Ioana are numai cuvinte de laudă pentru fostul jucător de tenis
Ion Țiriac, aprecieri remarcabile de la unica sa fiică. Ioana are numai cuvinte de laudă pentru fostul jucător de tenis
Axios: Culisele planului de pace. Witkoff și Kushner l-au sunat pe Zelenski pe speaker, după o cină la Miami cu trimisul lui Putin
Axios: Culisele planului de pace. Witkoff și Kushner l-au sunat pe Zelenski pe speaker, după o cină la Miami cu trimisul lui Putin
Comentarii


Întrebarea zilei
Preferaţi să apelaţi la agenţi imobiliari sau să căutaţi pe cont propriu?
Observator » Evenimente » Restricţii de circulaţie pe DN1 timp de patru zile. Care sunt rutele ocolitoare