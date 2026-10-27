Observator » Evenimente » "Doamne, ferește". Val de reacții după parada desincronizată a jandarmilor de Ziua Armatei, de la Călărași

Video "Doamne, ferește". Val de reacții după parada desincronizată a jandarmilor de Ziua Armatei, de la Călărași

Galerie (2)
Iconiță Google DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Editor Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 27.10.2026, 17:06 | Modificat la 27.10.2026, 17:22

Imaginile cu parada de Ziua Armatei de la Călărași s-au răspândit rapid pe internet.

O mică paradă, cu ocazia Zilei Armatei, a fost organizată la Călărași. Mai mulți lucrători ai structurilor militare locale și ai MAI au defilat prin fața reprezentanților autorității locale. Și câteva zeci de locuitori au participat la paradă. Cei mai mulți s-au declarat dezamăgiți de modul în care aceasta a fost pregtită și de faptul că jandarmii au defilat "neprofesionist".

Redactia Observator
Redactia Observator
Like
calarasi parada ziua armatei isu mapn mai
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.