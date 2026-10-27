Imaginile cu parada de Ziua Armatei de la Călărași s-au răspândit rapid pe internet.

O mică paradă, cu ocazia Zilei Armatei, a fost organizată la Călărași. Mai mulți lucrători ai structurilor militare locale și ai MAI au defilat prin fața reprezentanților autorității locale. Și câteva zeci de locuitori au participat la paradă. Cei mai mulți s-au declarat dezamăgiți de modul în care aceasta a fost pregtită și de faptul că jandarmii au defilat "neprofesionist".