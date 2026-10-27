Incendiul care a avut loc luna trecută, lângă o fabrică de armament din Braşov ar fi fost provocat de o reţea de sabotori, coordonată din Rusia. Informaţia a fost făcută publică de SRI. În incident au fost implicați doi cetățeni bieloruși și un cetățean ucrainean. Doi dintre sabotori au fost reţinuţi deja, în Germania, iar al treilea, a fost reţinut în Polonia. SRI susţine că activitatea rețelei nu s-ar fi limitat la România. Atât preşedintele Nicuşor Dan, cât şi premierul Luca Niculescu au condamnat, în mod public, atacul.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată pas cu pas cum au acţionat sabotorii care au pus focul în incinta platformei industriale Carfil din Braşov, lângă fabrica de drone. Pe 14 septembrie, era aproape ora 3 dimineaţa când un bărbat a urcat pe o scară de incendiu, pe acoperiş. La scurt timp, este filmat cum coboară, iar în interiorul halei are loc o explozie urmată de incendiu.

Atacatorul a urcat pe scara de culoare roşie, a ajuns în partea de sus a acoperişului, a rupt aparatul de aer condiţionat şi a mers la penultimul luminator. În această zonă s-a găsit un recipient cu susbtanţe inflamabile, a improvizat un cocktail Molotov, a forţat placa de policarbonat şi apoi a incendiat direct în mijlocul serviciului.

"Practic au spart cu ciocanul, că s-a găsit şi ciocanul aici la faţa locului. Şi s-a urcat cu un bidon de 5 litri de benzină. Şi de acolo...", a declarat Marius Vlad, administrator service.

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În incinta platformei funcţionează uzina Carfil - care produce muniţii, drone şi sisteme antidronă şi parcul industrial care aparţine de Consiliul Judeţean Braşov. Incendiul a avut loc într-o hală în care funcţionau cinci firme: printre care un service auto, o spălătorie de textile şi o firma de panouri fotovoltaice. Pagubele sunt uriaşe.

"La ora 3 noaptea să fii trezit că îți arde și să vii să vezi că totul e distrus, toată munca ta de o viaţă. Pagubele? Ca să înţelegeţi! Nouă ne-a ars inclusiv arhiva. Ne-a ars tot. Estimativ, plus minus, 500.000 de euro", spune Marius Vlad, administrator service.

"Nici nu m-am gândit că aş putea să pierd toată afacerea într-o clipă și când am venit aici totul era scrum. Este munca mea de 18 ani și ceva și totul s-a dus pe apa sâmbetei", spune şi Florin Muscalu Crețu, administrator spălătorie textile.

Focul, pus la comanda Rusiei

După anchetă, autorităţile au venit cu o concluzie: focul ar fi fost pus la comanda Federaţiei Ruse, prin intermediul unei reţele de sabotori. "Investigaţiile au confirmat implicarea mai multor cetăţeni din state ex-sovietice, rezidenţi în state ale Uniunii Europene", a declarat Ovidiu Marincea, purtător de cuvânt SRI.

Suspecţi sunt doi cetăţeni din Belarus şi un ucrainean, cercetaţi penal pentru tentativă la acte de diversiune. Doi dintre sabotori au fost depistaţi şi arestaţi preventiv în Germania, în timp ce pregăteau lovituri similare. Cel de-al treilea a fost reţinut pe teritorul Poloniei. Statul român a cerut extrădarea lor.

"Noi am fost avertizaţi mai de mult, din iarnă chiar că Carfilul, Romarmul, este în vizorul unor sabotori. Nu s-a spus ce fel de sabotori şi să fim foarte atenţi. Ne-am luat măsuri de prevedere, am întărit siguranţa, paza, am informat poliţia", spune Mircea Tanţău, directorul uzinei Carfil.

Ministerul de Interne a anunţat că va întări securitatea în apropierea platformelor industriale de apărare şi la depozitele de armament. Ce s-a întâmplat la Braşov nu este singurul caz de sabotaj de la noi din ţară. Un cetăţean rus a fost arestat după ce a filmat şi fotografiat obiective militare şi de infrastructură critică din februarie, până în luna iulie. Anchetatorii au descoperit că el s-a plimbat între mai multe judeţe pentru a-şi îndeplini misiunea.

Ce spun autorităţile

Hala este distrusă în totalitate, iar fabrica de armament e gard în gard cu această facilitate. Incendiul este anchetat ca o operaţiune de sabotaj. Anchetatorii i-au identificat pe cei trei sabotori, doi bieloruşi şi un ucrainean. Doi dintre ei ar fi fost arestaţi în Germania, iar un al treilea a fost localizat în Polonia.

Incendiul care a cuprins hala nu s-a extins la fabrica de armament. Experţii spun că sabotorii ar fi confundat platforma civilă cu cea militară sau spera ca incendiul să se extindă şi spre facilitatea din apropiere.