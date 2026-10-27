Şoferiţa care a accidentat-o mortal pe Anastasia, condamnată la 5 ani 6 luni închisoare cu executare

La patru ani de când Anastasia - fetiţa de patru ani din Iaşi a fost ucisă de maşină în fața casei, şoferiţa a fost condamnată la închisoare. Femeia nu avea permis şi gonea cu peste 80 km/h.

Femeia care a accidentat-o mortal în anul 2022 pe Anastasia, o fetiţă de 4 ani, în timp ce conducea fără permis în comuna Scobinţi din judeţul Iaşi, a fost condamnată în primă instanţă la 5 ani şi 6 luni închisoare cu executare pentru săvârşirea infracţiunii ucidere din culpă.

Conform sentinţei Judecătoriei Paşcani, Mariana Coşofreţ a primit 4 ani şi 6 luni închisoare pentru ucidere din culpă, pedeapsă contopită cu 3 ani cu suspendare pentru conducerea a unui vehicul fără permis de conducere, rezultând o pedeapsă rezultantă de executat de 5 ani şi 6 luni de închisoare.

Instanţa a admis acţiunile formulate de familia Anastasiei şi a obligat Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România să plătească peste 1,5 milioane lei daune morale.

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Şoferiţa a fost condamnată la 5 ani şi 6 luni de închisoare

Decizia nu este definitivă şi poate fi atacată cu apel.

"La distanţă de patru ani de zile de când fetiţa de patru ani Anastasia a fost omorâtă de o şoferiţă la Hârlău şi tot la patru ani distanţă de când a intrat în vigoare Legea Anastasia, şoferiţa care a omorât-o pe fetiţă primeşte cinci ani şi jumătate de închisoare cu executare. Soluţia a fost greu de obţinut, fiindcă trebuie să amintesc faptul că atât poliţistul de caz, cât şi procurorul au considerat că şoferiţa nici măcar nu trebuie să fie cercetată pentru ucidere din culpă şi au încercat în permanenţă să albească fapta. După patru ani de procese, a fost condamnată pe fond la cinci ani şi jumătate de închisoare cu executare, iar Legea Anastasia încă produce efecte pentru toate victimele accidentelor rutiere. Amintesc ca Legea Anastasia nu mai permite judecătorilor să dispună suspendarea executării pedepsei cu închisoarea în caz de ucidere din culpă cu şofer băut ori intoxicat cu substanţe interzise", a anunţat avocatul Adrian Cuculis.

Conform anchetei, la data de 1 iunie 2022, ora 18:37, în timp ce conducea un autoturism pe DS 516, în localitatea Sticlăria, comună Scobinţi, judeţul Iaşi, Mariana Coşofreţ a acroşat-o cu partea din stânga faţă a autovehiculului pe D.E.A., în vârstă de 4 ani, accident în urma căruia fetiţa a decedat.

În luna iulie 2022, femeia a fost trimisă în judecată pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere, Parchetul informând, la acel moment, că s-a dispus clasarea cauzei având ca obiect săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă.

Avocatul Adrian Cuculis a făcut plângere împotriva ordonanţei de clasare, iar instanţa a întors dosarul la Parchet. Astfel, după continuarea cercetării, s-a ajuns ca şoferiţa să fie deferită justiţiei şi pentru ucidere din culpă.

"Dreptate pentru Anastasia! Este vorba despre fetiţa de 4 ani din Hârlău omorâtă de şoferiţa fără permis şi care a dus la schimbarea legii. După o posibilă 'măsluire' a măsurătorilor de la faţa locului (conform spuselor martorilor din dosar) şi după ce poliţistul şi procurorul au trimis-o în judecată pe şoferiţă doar pentru conducere fără permis şi nu şi ucidere din culpă, în urma plângerii făcute împotriva ordonanţei de clasare, instanţa a întors dosarul la Parchet şi i-a obligat să continue cercetarea. De dată recentă şi în urma altor audieri din care reieşea clar situaţia şi cum a fost omorâtă fetiţa, Parchetul a trimis-o în judecată pe şoferiţă şi pentru ucidere din culpă. Situaţia este de-a dreptul stranie, în contextul în care la primul termen judecătorul s-a abţinut de la judecarea cauzei, iar cel de-al doilea investit ulterior s-a abţinut şi el. Acum aşteptăm un nou termen de cameră preliminară", spunea la acea vreme avocatul Adrian Cuculis.

După accident, Parlamentul a adoptat Legea Anastasia, care prevede eliminarea posibilităţii suspendării executării pedepsei în cazurile de ucidere din culpă comise de şoferi fără permis sau aflaţi sub influenţa alcoolului ori a drogurilor.

Legea a fost denumită astfel în memoria fetiţei de 4 ani care a fost ucisă pe 1 iunie 2022 în faţa casei.

Anastasia a fost ucisă de o şoferiţă în faţa casei sale

De vină pentru nenorocire este o tânără de 28 de ani. Femeia nu avea permis de conducere, ci doar nişte cursuri făcute în Suedia. Şoferiţa le-a spus anchetatorilor că se grăbea să ajungă la casa unchiului său, despre care tocmai aflase că s-a sinucis.

Anstasia era la joacă pe o uliţă din satul Sticlăria, din Iași. Copila cu ochi mari, căprui, mereu veselă, împlinise patru ani în urmă cu două zile şi sărbătorise cu prietenii şi Ziua Copilului. Jucau şotronul, râdeau şi se distrau. La un momentdat, copila ar fi vrut să traverseze strada. În imaginile surprinse de o cameră de supraveghere se vede maşina condusă de femeia de 28 de ani cum goneşte. Avea o viteză de peste 80 de kilometri pe oră. Au fost ultimele imagini înainte de accidentul teribil. Şoferiţa o loveşte în plin pe copilă şi o aruncă pe asfalt. Totul, sub privirile îngrozite ale celor două surori mai mari.

"Fetiţa a ieşit din spatele taxiului şi şoferiţa venea de la vale. A zis femeia că a claxonat de 3 ori. Şoferiţa venea la deal şi i-a ieşit fix în faţă", a povestit atunci un martor.

Oamenii au luat copilul în braţe şi au fugit să se întâlnească cu salvatorii pe drum. În zadar însă. Fetiţa nu a mai putut fi salvată.

Femeia de la volan nu avea permis de conducere. S-ar fi urcat în maşină, după ce ar fi aflat că unchiul său s-a spânzurat şi se grăbea să ajungă la casa familiei. La audieri, femeia le-ar fi spus poliţiştilor că ar avea nişte cursuri de conducere obţinute în Suedia.