În urmă cu doi ani, 8 senatori AUR au cerut ca numele unei stațiuni din România să fie schimbat

În urmă cu doi ani, opt senatori AUR au cerut ca numele unei stațiuni din România să fie schimbat. Este vorba de „Balvanyos” din Covasna care ar fi trebuit să se numească "Bălvăniș".

Inițiatorii susțin că „Bălvăniș” este forma românească a toponimului, folosită în timp de vorbitorii de limba română din zonă. Cei 8 sentori AUR sunt Aelenei Evdochia, Busuioc Andrei, Cătană Gheorghe-Adrian, Cioromelea Valentin-Rică, Dăneasă Mircea, Dîrlău Andrei-Emil, Hangan Andrei, Neagu Ionuţ. Dezvăluirea a fost făcută de deputatul USR Allen Coliban într-o postare pe Facebook.

"Nu e banc: AUR a propus o lege prin care Balvanyos să devină Bălvăniș", a transmis Allen Coliban.

Propunerea respinsă în Senat în 2024

Propunerea legislativă, înregistrată la Camera Deputaților cu numărul Pl-x 20/2025, a fost respinsă de Senat în decembrie 2024 și se află în procedură parlamentară la Camera Deputaților, care este for decizional.

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Proiectul a fost trimis comisiilor permanente pentru raport, iar Guvernul a transmis un punct de vedere în septembrie 2025, lăsând Parlamentului decizia privind oportunitatea adoptării inițiativei. Înlocuirea oficială a denumirii „Balvanyos” cu „Bălvăniș” depinde de continuarea procedurii legislative și de votul Camerei Deputaților.

"Inițiativa vizează modificarea Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate, a Legii nr. 526/2003 privind aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului „Schi în România” și a Hotărârii Guvernului nr. 852/2008 privind normele și criteriile de atestare a stațiunilor turistice", se arată în procesul legislativ.