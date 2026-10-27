Un fenomen tot mai vizibil ia amploare pe piaţa muncii şi aduce tensiuni între angajaţi. 74% dintre cei care nu au copii spun că preiau în mod regulat sarcini suplimentare, sau chiar stau peste program pentru a acoperi absenţele colegilor cu familii. E un ajutor firesc, problema apare atunci când acest sprijin devine obligaţie de serviciu de cele mai multe ori, gratis. Specialiştii avertizează, fără copii nu înseamnă o disponibilitate mai mare. Cum pot fi respectate atât nevoile părinților, cât și dreptul celorlalți angajați la timp liber.

Copilul e bolnav, are serbare la grădiniță sau a intrat în vacanță. În astfel de situaţii, părintele întârzie la muncă ori pleacă mai devreme. Biroul nu rămâne însă gol. De multe ori, colegii fără copii sunt cei care preiau sarcinile sau rămân peste program.

Reporter: Ai fi de acord să ajuți colegii?

Persoană: Da, în limita bunului simţ, să nu se facă abuz. Aș înțelege că este greu şi cât timp eu nu am copii, alte responsabilităţi, da, aş fi de acord.

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Reporter: Ar trebui să fie un program special pentru părinţi, să îşi ajute copiii sau ar trebui munca împărţită egal şi între cei cu copii şi cei fără copii?

Bărbat: Cel care face copil, e responsabilitatea lui. Nu trebuie să influențeze munca.

Unii părinţi ajung să se bazeze pe înţelegerea colegilor de muncă

Părinții nu pot separa întotdeauna viața personală de serviciu și ajung să se bazeze pe înțelegerea colegilor. Sunt însă locuri în care, ajutorul, care ar trebui să fie voluntar, devine o obligaţie nescrisă în contract.

Tânăr: Atât timp cât nu sunt presiuni de la HR , suntem liberi să decidem când trebuie să ne oprim din a ajuta pe cineva, cu toţii vrem timp liber, cu toţiii avem familie, dacă nu sunt obligaţii şi e voluntar.

Reporter: Dacă ți se impune? Tu nu ai copil, deci poţi?

Tânăr: Deja e o încălcare a contractului de muncă, a drepturilor angajatului.

"Sunt momente în care angajații cu copii pleacă dar nu se simt uşuraţi, ci vinovați. Stau cu teama ca vor fi dați afară, stau cu teamă că poate pot fi văzuți ca mai puțin implicați în proiectul pe care îl au", explică Corina Gheorghe, psiholog.

Alina are 36 de ani și a devenit mamă pentru a doua oară. Deși lucrează în Franța, a revenit temporar în România în perioada concediului de maternitate. Ea spune că francezii abordează diferit situaţia angajaţilor cu copii.

"E puţină înţelegere acolo. Concediu de maternitate este mult mai scurt. Sunt 3 zile pe an în care putem să ne luăm concediu pentru copii. Cei care au copii au prioritate la concediu în timpul vacanţei", spune o persoană.

Flexibilitatea unora poate însemna muncă în plus pentru ceilalți

Într-o echipă, la locul de muncă, flexibilitatea unora poate însemna muncă în plus pentru ceilalți.

În comunism, dacă nu aveai copii, puteai plăti inclusiv o taxă suplimentară la stat. Măsura a fost eliminată în 1991. Astăzi, nu mai plătim pentru că nu avem copii, dar unii angajați spun că plătesc cu timpul lor liber, atunci când li se cere să rămână la muncă în locul colegilor care sunt părinți.

Alex este student și lucrează ca agent imobiliar. Deși are un program încărcat, ar fi dispus să-și ajute colegii care au copii și să preia din sarcinile lor, însă doar în anumite condiții.

"Un copil e o responsabilitate foarte mare în plus, dar să nu fie ăsta un motiv să nu fie egalitate între ei. Nu e vina celor care au copii că au copii, sau a celor că n-au că au. Fiecare își face viaţa cum doreşte şi trebuie să fie toată lumea egală. Să fiu plătit pentru orele în plus", menţionează Alex, tânăr.

Ce variantă ar trebui să ia angajatorii în calcul

O variantă pe care angajatorii ar trebui să o ia în calcul. Problema nu sunt colegii care sunt părinți sau beneficiile de care au parte, ci faptul că efortul suplimentar al celor care le preiau sarcinile rămâne nerecompensat. Practic, firmele și managerii ar trebui să găsească avantaje pentru toate categoriile de angajaţi, în funcţie de nevoi.

"Ar trebui să fie o problemă gestionată de manager. Ceilalți care nu au copii pot avea responsabilități care nu se văd: părinți bolnavi, poate au nevoie de o pauză. Poate duce la frustrare, la sentimentul că nu eşti important, văzut şi pot apărea intrigi", spune Corina Gheorghe, psiholog.

"Nu sunt de acord să lipsească mai mult să se ocupe de copii. Cei cu copii trebuie ajutaţi. Mi se pare că se încalcă regulile şi normele angajatului. Nu mi se pare o normă de egalitate şi nu este corect", spun oamenii.

"Managerul este cel care face organizarea muncii în echipa lui. Trebuie să cerem acordul angajatului pentru a lucra orele suplimentare. Trebuie să facem prin rotație munca peste program și să fim compensați. Ne notăm din timp ora, zilele, discutăm cu managerul, apoi cu departamentul de HR. Dacă discutăm despre situația familială, a avea sau nu copii, atunci este o discriminare și ne putem îndrepta către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării", explică Cristina Florescu, manager resurse umane.

Aproape jumătate dintre angajaţii din România au cel puțin un copil minor în întreținere, conform analizelor demografice. 74% dintre angajații fără copii consideră că managerii se așteaptă ca ei să lucreze peste program sau să preia proiecte suplimentare doar pentru că nu au "obligații familiale".