TIR cu două tone de substanţe chimice, răsturnat pe DN 72. Trafic deviat între Dâmboviţa şi Prahova

Accident cu risc chimic, marţi dimineaţă, pe DN72, la graniţa dintre judeţele Dâmboviţa şi Prahova. O autoutilitară care transporta peste două tone de substanţe chimice s-a răsturnat după ce a intrat într-o maşină. O parte din încărcătură s-a scurs, iar pompierii au stabilit un perimetru de siguranţă de 100 de metri. Traficul a fost restricţionat şi deviat pe rute alternative.

Pericol pe DN 72, la Dărmănești, după ce un TIR care transporta substanţe chimice s-a răsturnat - 24BreakingNews via Facebook

Accidentul s-a produs marți, în jurul orei 06.50, în zona unei stații de alimentare cu carburant, între localitățile Dărmănești, județul Dâmbovița, și Brătășanca, județul Prahova, potrivit informațiilor transmise de Poliția Dâmbovița.

În accident au fost implicate un autoturism și o autoutilitară cu remorcă, iar aceasta din urmă a ieșit în afara părții carosabile. Fotografiile de la locul intervenției arată autoutilitara răsturnată pe o parte, în șanțul de la marginea drumului.

Autoutilitara transporta peste două tone de substanţe chimice

Un bărbat implicat în accident a primit îngrijiri medicale la fața locului, dar a refuzat transportul la spital, a transmis ISU Dâmbovița.

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Autoutilitara transporta 1,4 tone de sodă caustică lichidă și 650 de kilograme de clorură de var, iar în urma accidentului au fost constatate scurgeri de substanță.

La locul accidentului au intervenit pompierii Detașamentului Moreni, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o autospecială SMURD. După evaluarea situației, pompierii au stabilit o zonă de siguranță pe o rază de 100 de metri, luând măsuri pentru prevenirea izbucnirii unui incendiu.

Trafic deviat în Dâmboviţa şi Prahova, din cauza pericolului

Pentru a împiedica accesul vehiculelor în zona de siguranță stabilită de pompieri, polițiștii au instituit filtre pentru devierea traficului rutier în localitățile I.L. Caragiale și Dărmănești, din județul Dâmbovița, precum și în Brătășanca, județul Prahova.

Șoferii sunt sfătuiți să respecte indicațiile polițiștilor și semnalizarea rutieră temporară, pentru evitarea oricărui pericol.

Potrivit Poliției Dâmbovița, restricțiile vor fi menținute până la eliminarea pericolului și reluarea circulației în condiții de siguranță. ISU Dâmbovița a precizat că operațiunile de la locul accidentului nu s-au încheiat.