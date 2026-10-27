Pentru sute de mii de români care au credite ipotecare la bănci, ratele au ajuns mult prea mari ca să le mai poată plăti. Numărul celor care au depus cereri de negociere pentru a obține condiții mai avantajoase în ceea ce priveşte returnarea banilor a crescut cu 60% în primele nouă luni din an, față de aceeași perioada a anului trecut. Vorbim aici, în principal, de solicitări de refinanţare a creditelor.

Ratele la bănci devin tot mai greu de suportat pentru români, iar cifrele arată că tot mai mulți caută soluții pentru a-și putea plăti datoriile.

În septembrie, creditele acordate populației au depășit 218 miliarde de lei, cu 7,6% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut.

Val de cereri de renegociere

În același timp, rata creditelor neperformante a ajuns la aproape 2,9% în al doilea trimestru, cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani. Vorbim despre împrumuturi la care există întârzieri importante la plată sau probleme privind rambursarea.

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Iar presiunea se vede și în numărul cererilor de renegociere a condițiilor de creditare. Acestea au crescut cu 60% în primele nouă luni ale anului, comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

Potrivit Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor din Domeniul Bancar, băncile au acceptat peste 500 de cereri, în timp ce instituțiile financiare nebancare nu au acceptat niciuna.

Cifrele arată cât de important este ca persoanele care întâmpină dificultăți la plata ratelor să caute din timp soluții împreună cu creditorii.