Recolte cu miez! Chiar dacă seceta a mai redus roadele, România rămâne liderul Uniunii Europen la producția de nuci. În piețe, românii aleg nucile autohtone,unde un kilogram de miez se vinde cu 60 de lei kilogramul, iar în supermarketuri găsesc și marfă din import. Cei care au livadă își strâng însă singuri roadele și își pregătesc proviziile pentru iarnă.

Titlul de campion european la producţia de nuci vine după ce planţiile s-au extins mult în ultimii 10 ani.

România estimează o recoltă de 59.000 de tone de nuci, adică jumătate din producţia UE. Chiar dacă seceta şi canicula au scăzut recolta cu 2% faţă de anul trecut, România rămâne pe primul loc în topul producătorilor europeni.

"Am avut o producţie bună. cu 2-5% mai mică faţă de anul precedent din cauza secetei pronunţate la sfârşitul verii din august-septembrie, când era perioada de maturare a nucilor", a declarat Valentin Priporeanu, directorul Direcției Agricole Gorj.

Articolul continuă după reclamă

O mare parte din recoltă ajunge peste hotare. Anul trecut am exportat miez de nucă în valoare de peste 34 de milioane de dolari, cel mai mult în Germania, Austria, Olanda și Franța. În pieţe, nucile se vând cu 40 - 60 de lei kilogramul, iar la supermarket cele din import sunt cu şase lei mai ieftine.

"Nucile noastre româneşti au avut calitate, mai gustoase, cu mult ulei. Sunt mai gustoasă decât ale străinilor", a declarat un consumator.

Oana Păunescu are propria livadă, iar acum culege roadele.

"Am avut ceva noroc, am avut nuci în grădină anul acesta, se depozitează în lăzi, după ce le vom desface de coaja aceasta şi se păstrează foarte frumos pe toată perioada anului, chiar până toamna viitoare", a declarat Oana Păunescu.

Nucile sunt nelipsite din deserturile de casă, iar Oana păstrează tradiția reţetelor moștenite de la bunici într-un caiet de bucate vechi de zeci de ani.

Medicii recomandă oricând o gustare cu nuci păstrează inima sănătoasă, îmbunătăţesc memoria şi combat stresul.