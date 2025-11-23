Doctoriţă de familie, găsită moartă în Dunăre. Femeia de 50 de ani era dispărută de vineri

Descoperire şocantă în apele canalului Dunăre-Marea Neagră, în noapte de sâmbătă spre duminică, în Murfatlar. Cadavrul unei femei a fost găsit în apele reci. Ulterior, victima a fost identificată ca fiind un medic de familie din localitatea Ion Corvin, în vârstă de 50 de ani.

Gabriela Popi era dată dispărută de familie de vineri. Maşina medicului a fost găsită abandonată lângă pod, aşa că toate căutările s-au concentrat în zona canalului. În jurul orei 1, trupul ei a fost zărit. Femeia ar fi suferit de depresie. Avea un băiat adolescent.

Ce spun poliţişti

Astăzi, în jurul orei 1.00, polițiștii au identificat, în apa Canalului Dunăre - Marea Neagră, la kilometrul 24+300 metri, cadavrul unei persoane, fiind vorba despre o femeie, de 50 de ani.

Trupul neînsuflețit a fost transportat la morgă în vederea efectuării autopsiei pentru stabilirea cauzei decesului.

În cauză a fost întocmit dosar penal, cercetările fiind continuate de către polițiști pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

Vestea morţii i-a întristat pe apropiaţi. "Astăzi, povestea ei s-a încheiat aici, dar a lăsat în mine o lumină care nu se va stinge. Ea a fost cea care mi-a spus prima că pot ajunge medic, că pot fi „cea mai bună”, chiar și atunci când eu nu credeam. Nu vă voi uita niciodată!" "Dumnezeu să aibă grijă de sufletul dvs doamna doctor Gabriela Popi ,ați fost omul care a fost lângă mine și copii mei, atunci când mi-a fost greu, mereu aveați un sfat pentru noi, mereu îl chemați pe băiatul meu la dvs să îi vorbiți.....drum lin printre îngeri doar bunul Dumnezeu știe ce a fost în sufletul dvs", sunt doar câteva din mesajele postate.

