Se conturează tot mai clar cauza morţii directoarei medicale din Buzău. În camera de gardă în care femeia a murit, anchetatorii au găsit o seringă goală şi cutii de medicamente, spun surse Observator. Este şi motivul pentru care au cerut o analiză toxicologică, care să arate ce substanţe erau în corpul medicului. În paralel, spitalul verifică acum toate substanţele care au fost scoase din farmacia unităţii medicale.

Anchetatorii au adiat mai mulţi dintre colegii Ştefaniei Szabo, pentru a reface ultimele ore din viaţa directoarei medicale. Principala ipoteză este că tânăra de 37 de ani şi-a administrat singură substanţe care i-au provocat moartea. Din camera de gardă, în care a fost găsită fără viaţă, au ridicat o seringă goală şi cutiile unor puternice sedative, spun surse Observator.

"Procurorii au cerut realizarea unui examen toxicologic pentru a stabili dacă doctoriţa a luat sau nu, medicamente sau alte substanţe înainte să-şi piardă viaţa. Analizele vor fi făcute de experţii de la Institutul Naţional de Medicină legală din Capitală", a transmis reporterul Observator Denisa Dicu.

Verificări fac şi colegii Ştefaniei. Medicamentele pot fi luate fie din famacia spitalului, fie direct dintr-una dintre secţii. În ambele cazuri, medicul trebuie să semneze o condică.

"Eu de dimineața am vorbit cu farmacistul șef de la noi. I-am spus să îmi scoată evidența a tot ce s-a întâmplat în ziua respectivă. La momentul acesta eu nu am date în sensul în care să fie luate în mod deosebit de pe o anumită secție", susține Sorin Pătrașcu, managerul spitalului judeţean Buzău.

"Complicat. Pentru că trebuie o mie de parafe, o mie de aprobări. Trebuie să ai pacientul dedicat caruia trebuie să-i dai medicamentul respectiv. În general, dacă mă întrebați acum 10 ani se putea face orice, era foarte simplu, dar acum lucrurile sunt destul de îngrădite", spune și Dragoș Porumb, preşedinte Colegiul Medicilor Buzău.

Anchetatorii au verificat şi maşina Ştefaniei, pentru a stabili dacă avea acolo o rezervă de substanţe. Doctoriţa a fost văzută deseori cu o branulă la mână. Apropiaţii credeau însă că ia vitamine.

"Poate lua suplimente pentru păr, pentru unghii, pentru îngrijirea tenului. Știu că își dorea foarte mult să acumuleze poate cateva kilograme", spune Oana Gheorghiu, prietena Ştefaniei.

Directoarea medicală divorţase anul acesta şi avea o relaţie tensionată cu fostul soţ, cu care era în proces de partaj şi care se recăsătorise. Cunoscuţii exclud varianta unei sinucideri.

"Ea era un om optimist, un om vesel, un om puternic. Mi-e greu să cred că nu și-ar fi dorit să se mai trezească a doua zi", a mai spus Oana Gheorghiu, prietena Ştefaniei.

La audierile a venit şi fratele Ştefaniei Szabo. Familia tinerei a solicitat ca la necropsie să participe şi un legist independent, care să le ofere un raport separat privind cauza morţii.

