Satul abandonat care revine la viață datorită unui fenomen rar. NASA a pus ochii pe el

Un mic sat din provincia Burgos, Spania, care a fost abandonat timp de aproape trei decenii, se pregătește să devină punct de atracție pentru milioane de oameni din întreaga lume. Villalibado a fost readus la viață de câțiva localnici, iar acum va ajunge în centrul atenției datorită unui fenomen astronomic extrem de rar: eclipsa totală de Soare din 12 august, scrie Euronews .

NASA a ales Villalibado drept unul dintre punctele de unde va transmite în direct eclipsa. O echipă formată din aproape 30 de cercetători se va instala lângă biserica romanică San Salvador, aflată în partea de sus a satului.

Locul a fost ales după mai bine de un an de căutări de-a lungul traseului eclipsei din Spania. Printre criteriile luate în calcul s-au numărat poziționarea în zona de totalitate, orizontul neobstrucționat și infrastructura bună de comunicații.

Satul în care nu mai locuia nimeni

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Villalibado a rămas nelocuit timp de aproape 30 de ani. Ultimii doi locuitori au plecat în 1998, iar de atunci satul a rămas abandonat. Ani mai târziu, omul de afaceri Juan Ansotegui și frații săi au început să restaureze clădirile și să transforme localitatea într-un complex de turism rural.

În urmă cu aproximativ 20 de ani, Ansotegui a cumpărat satul cu planul de a-l transforma într-o destinație turistică. Când NASA l-a contactat pentru a închiria întreaga localitate în perioada eclipsei, inclusiv biserica romanică, acesta a crezut inițial că este vorba despre o farsă.

De la un sat uitat la o fereastră spre lume

Acum, localitatea care timp de decenii a fost aproape uitată va ajunge pe ecranele oamenilor din întreaga lume. Imaginile filmate aici vor fi transmise prin platformele digitale ale NASA și de Exploratorium din San Francisco și vor putea fi preluate și de alte instituții media internaționale.

Eclipsa totală de Soare din 12 august va traversa Groenlanda, Islanda, Oceanul Atlantic, nordul Spaniei, o mică parte din Portugalia și nordul Rusiei. În alte regiuni din Europa și în zone întinse din emisfera nordică, fenomenul va putea fi observat sub forma unei eclipse parțiale.