În Braşov, urşii au fost luaţi la ţintă cu armele. Fără permis legal. Doi bărbați au fost prinși în flagrant imediat după ce au împușcat un urs brun, folosind o armă cu termoviziune, fără a avea autorizație de vânătoare. Cei doi au fost reținuți pentru 24 de ore.

Doi bărbați au fost prinși în flagrant de polițiști după ce ar fi împușcat ilegal un urs brun, în județul Brașov. Suspecții nu aveau autorizație de vânătoare și ar fi folosit echipamente speciale pentru a-și duce la capăt acțiunea.

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov - Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, împreună cu cei ai Secției de Poliție Rurală Voila, au intervenit în noaptea de 17 spre 18 aprilie, când i-au surprins pe cei doi imediat după comiterea faptei.

Este vorba despre un bărbat de 37 de ani, din orașul Victoria, și un tânăr de 24 de ani, din comuna Viștea. Aceștia au fost depistați în zona localității Victoria, la scurt timp după ce ar fi împușcat un exemplar de urs brun.

Din primele cercetări reiese că bărbații nu dețineau autorizație legală de vânătoare și ar fi tras fără drept asupra animalului. Mai mult, aceștia ar fi folosit o armă de vânătoare echipată cu dispozitiv de termoviziune. Polițiștii au descoperit asupra lor atât echipamentele utilizate, cât și părți de origine animală.

Pe baza probelor, cei doi au fost reținuți pentru 24 de ore și duși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă. Urmează să fie prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Făgăraș, cu propuneri legale.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz, într-un dosar penal deschis pentru braconaj, uz de armă fără drept și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

