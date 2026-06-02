Prezența urșilor în zonele locuite nu mai este o raritate, iar autoritățile transmit tot mai des mesaje Ro-Alert pentru a avertiza populația să evite zonele în care au fost semnalate animale sălbatice. Cu toate acestea, nu toți oamenii respectă recomandările.

Un astfel de incident a avut loc în Brașov. Deşi localnicii fuseseră avertizaţi să rămână în case, unii dintre ei au mers în zona indicată pentru a vedea cu ochii lor animalul.

S-au dus să vadă ursul

Potrivit recomandărilor transmise în astfel de situații, cetățenii trebuie să evite zona şi să nu se apropie de urs.

Prezența unui animal sălbatic în oraș poate deveni periculoasă, mai ales dacă ursul se simte amenințat sau este înconjurat de oameni.

