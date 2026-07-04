Favela prin care s-a filmat Michael Jackson, străzile pe care alerga celebrul personaj Rocky sau casa lui Diego Maradona. Sunt locuri emblematice pe care cei mai mulţi oameni şi-ar dori să le viziteze, iar un român stabilit în Statele Unite le-a readus în prezent. Andrei Tudor este un creator de conţinut din Statele Unite care filmează clădiri celebre din filme, istorie sau sport şi care are milioane de vizualizări online.

Andrei reconstituie scene și momente faimoase din istorie, filme sau sport. Echipa Observator l-a însoţit la o filmare care avea ca subiect cel mai cunoscut asasinat al secolului 20 - cel al preşedintelui american John F. Kennedy. Cu fotografiile în mână, Andrei filmează unul după altul locurile prin care a trecut coloana oficială până când ajunge la punctul culminant. În Dallas, locul în care a avut loc crima, amintirile dor chiar şi 62 de ani mai târziu. Clădirea din care s-a tras a fost transformată în muzeu.

Românul are în plan să cucerească şi Asia în perioada următoare

"Pentru ei este ca un fel de pelerinaj obligatoriu la locul unde a avut loc un moment care a definit o întreagă generaţie. Cei mai tineri, care nu au nicio legătură cu anii '60, sunt atraşi de teoriile conspiraţioniste", a declarat Stephen Fagin, curator muzeu. Pentru influencerul român, totul a pornit de la un clip filmat în Chicago, oraşul în care s-a stabilit. "Eu stau relativ aproape de casa unde s-a filmat Singur acasă. Am făcut o vizită la casă şi am printat nişte poze şi am vrut să văd puţin trecerea anilor. A mers foarte bine clipul şi mi-am dat seama că prind ebine ideea asta de then and now", a declarat Andrei Tudor, creator de conţinut.

Articolul continuă după reclamă

Surpriza cea mai mare a fost când unul dintre cei mai celebri rapperi americani a remarcat conţinutul românului. "Am fost în Rio şi am reprodus clipul lui Snoop Dogg, Beautiful, A mers foarte bine şi chiar el a luat clipul şi l-a postat pe pagina lui", a declarat Andrei Tudor, creator conţinut. Nu toate filmările decurg bine. În Argentina, influencerul şi-a riscat viaţa pentru un cadru la casa lui Maradona. "E una dintre cele mai rău famate zone din Buenos Aires. Cred că am întrebat 15 taximetrişti, pur şi simplu nu au vrut să mă ducă. Pe net, e o singură poză cu Maradona stând în faţa casei. Am printat poza aia, am tras cadrul, i-am lăsat respectivului care locuia acolo un fel de cadou. Să îşi amintească că un nebun din România a fost să facă chestia asta şi aia a fost. Din momentul în care am ajuns şi până când am plecat, totul a durat cam 4 minute", a declarat Andrei Tudor.

Nu doar locurile faimoase generează vizualizări. În clipuri, Andrei mai poartă un tricou al generaţiei de Aur a României, cu numele lui Hagi pe spate. La Cupa Mondială, e oprit zilnic de microbişti din toată lumea. Doi argentinieni au vrut imediat să facă schimb. "Mai ales brandul Hagi are o poveste. Oriunde te duci, lumea ştie de brandul Hagi. Mie mi-a plăcut mereu chestia asta - România e a noastră, cu bune, cu rele. Să fii mândru că eşti român", a declarat Andrei Tudor, creator de conţinut. Iar Andrei visează departe. După Europa, America de Nord şi cea de Sud, românul are în plan să cucerească şi Asia în perioada următoare.