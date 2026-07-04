Viticultorii din Vrancea anunţă un an compromis. Producţie aproape 0 din cauza grindinei

În Vrancea, acolo unde sistemul antigrindină este oprit de aproape doi ani, zeci de viticultori cer disperați repornirea lui, pentru că s-au săturat de pagube la fiecare furtună. Numai la început de iunie, aproximativ 400 de hectare au fost calamitate complet din cauza fenomenelor meteorologice.

Viticultorii din județul Vrancea s-au împăcat cu gândul că anul acesta este unul pierdut. Vor avea 0 producție de struguri după ce în iunie zona a fost lovită de grindină. Sorin speră acum ca sistemul antigrindină să redevină funcțional.

"Paguba e undeva la 100% aproape pe vreo 350 de hectare și mai sunt suprafețe unde e cam 70% paguba", a declarat Sorin Stan, viticulor.

Deşi via arată foarte bine la prima vedere, îngrijită, frunzele mari, verzi, nu mai are nici măcar un strugure nicăieri. Practic, viticultorii nu au ce culege anul acesta.

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Peste 900 de hectare au fost afectate în total, dintre care 850 sunt de viţă de vie. Asta nu înseamnă că investițiile de bani și timp nu continuă.

Viticultorilor acum nu le-a rămas decât să pregătească terenul, culturile pentru la anul în speranța că nu va mai fi alt episod cu grindină.

"Tot ce e lotul ăla acolo și până în pârâu n-a rămas absolut nimic. Nu mai am ce să culeg anul ăsta, dar o stropesc că dacă se îmbolnăvește coarda rămâne boală pentru la anul", a spus Mihai Ciuciur, viticultor.

"Faptul că e subvenționată de APIA, asigurarea pentru grindină, dar nu toată lumea are via trecută pe firmă, trebuie să ai via trecută pe firmă, și atunci primești de la APIA subvenție, iar ca să faci o asigurare costă undeva la 3000-4000 de lei pe hectar", a explicat Sorin Stan, viticulor.

"Când sistemul era funcțional nu erau probleme așa mari. Când era grindină și se făceau trageri cu rachete, la nivel de sol poate venea grindină, dar în dimensiuni foarte foarte mici, în combinație cu multă apă", a declarat Viorel Mârza, primarul comunei Vârteşcoiu.

Repornirea sistemului antigrindină a împărţit agricultorii în două tabere. În timp ce unii îl consideră extrem de eficient, alţii spun că reduce ploile şi că se va instala seceta.

"Acest sistem are 2 componente - unul de stimulare a precipitațiilor și unul de combatere a căderilor de grindină. Putem începe ușor ușor să lucrăm la un program de stimulare a precipitațiilor. Atunci nu am mai putea discuta atât de vehement împotriva sistemului antigrindină", a explicat Ionuţ Lazăr, unitatea antigrindină Vrancea.

Rachetele antigrindină funcționează pe baza iodura de argint. Aceeași substanță este folosită și la stimularea norilor de ploaie.